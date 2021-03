Tras un año vuelve a jugarse la Liga en San Juan

Este jueves comenzarán los Play Off de la Liga de Voleibol Argentina en el complejo La Superiora, bajo formato de burbuja sanitaria (sin público) y con la disputa de cuartos de final y semifinales. Y de esta manera concluirá la sequía de un año sin partidos de voleibol de Liga en la provincia, ya que el último se jugó el 12 de marzo de 2020, días antes de la declaración de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el país.

Con tres cruces de cuartos de final comenzará este jueves la actividad en La Superiora, el escenario elegido ante la imposibilidad de contar con el mítico Aldo Cantoni pues hoy es centro de testeo y a la vez centro de vacunación Covid. Serán los partidos entre UVT- Paracao, Obras- Once Unidos y Ciudad- Defensores de Banfield; las revanchas se jugarán el próximo sábado y en caso de necesitar un tercer y decisivo encuentro se disputará el domingo.

Las semifinales comenzarán el próximo martes y en esa instancia esperará UPCN, organizador de esta burbuja de playoff, por haberse clasificado directamente al concluir primero en la fase regular.

Precisamente, el último partido de Liga Argentina en San Juan lo jugó UPCN el 12 de marzo del año pasado ante River, por cuartos de final. Aquel encuentro se desarrolló en el estadio Aldo Cantoni, ya a puertas cerradas ante el avance de la pandemia. Fue triunfo sanjuanino 3-1 para acceder a semifinales, pero una semana después el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena para el país a partir del 20 de marzo y luego ACLAV dio por terminada la Liga Argentina 2019/20, ante la compleja situación que comenzó a atravesar el mundo entero.

A su vez, esta nueva temporada implicó el desarrollo de burbujas tanto para Copa Argentina como fase regular de Liga en burbujas disputadas en Mar del Plata y en Paraná, el otro factor que incidió para que transcurriera un año sin Liga en San Juan. La espera, afortunadamente, llega a su fin.

FIXTURE BURBUJA SAN JUAN

Cuartos de Final 1

Jueves 11 de marzo

15,00 UVT (4°) vs Paracao Voley (5°)

18,00 Obras (2°) vs Once Unidos (7°)

21,00 Ciudad (3°) vs Defensores de Banfield (6°)

Cuartos de Final 2

Sábado 13 de marzo

15,00 Paracao Voley vs UVT

18,00 Defensores de Banfield vs Ciudad

21,00 Once Unidos vs Obras

Cuartos de Final 3 (condicional)

Domingo 14 de marzo

15,00 UVT vs Paracao Voley

18,00 Ciudad vs Defensores de Banfield

21,00 Obras vs Once Unidos

Semifinales 1

Martes 16 de Marzo

18,00 Ganador 2°-7° vs Ganador 3°-6°

21,00 UPCN vs Ganador 4°-5°.

Semifinales 2

Jueves 18 de Marzo

18,00 Ganador 3°-6° vs Ganador 2°-7° .

21,00 Ganador 4°-5° vs UPCN

Semifinales 3 (condicional)

Martes 16 de Marzo

A confirmar Ganador 2°-7° vs Ganador 3°-6°

A confirmar UPCN vs Ganador 4°-5°