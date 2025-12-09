Tras un día de lucha, murió el hombre aplastado por un autoelevador

Daniel Cabeza, de 57 años, perdió la vida a las 6:30 horas de este martes, según lo reportado por fuentes del caso. La confirmación de su deceso, tras una lucha por sobrevivir que duró casi 24 horas, fue dada a conocer por el Hospital Rawson.

La lesión que sufrió Cabeza fue calificada como gravísima. El accidente laboral ocurrió durante la primera hora del lunes, en el interior de la “Finca Turcumán”, ubicada en la localidad El Cerrillo, en Pocito.

Daniel Cabeza y su hermano se encontraban trabajando para arreglar un autoelevador cuando, en un momento determinado, las “uñas” de la maquinaria se precipitaron. El hombre de 57 años no logró esquivarlas, resultando aplastado. El impacto le provocó una grave lesión en la cabeza, motivo por el cual, desde un primer momento, se sabía que su vida corría mucho riesgo.

La Justicia expresó que la pericia en el lugar del hecho sigue en pie y se realizará en las próximas horas. Adicionalmente, se indicó que el sitio donde ocurrió el trágico suceso se encuentra al resguardo de la Policía. Como parte del proceso judicial, ahora a Daniel Cabeza se le realizará la autopsia correspondiente para confirmar la causal de muerte.