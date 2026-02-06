El mundo del espectáculo argentino despide con tristeza a Rubén Polimeni, un actor de raza cuya versatilidad le permitió navegar con éxito por todos los formatos del entretenimiento.

Se trata de Rubén Polimeni, nacido en diciembre de 1955, el artista supo construir una trayectoria sólida basada en la composición de personajes secundarios memorables que se ganaron el reconocimiento de sus pares y del público.

Su paso por la televisión fue prolífico, participando en las ficciones más emblemáticas de las últimas décadas. Su capacidad actoral le permitió adaptarse a distintos géneros, desde la comedia blanca hasta el suspenso.

Integró los elencos notables de Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código, Hermanos y Detectives, Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo.

También en cine y teatro, Polimeni dejó su huella en destacadas producciones de alto impacto como Plata quemada, mientras que en las tablas integró elencos de obras como Mustafá y Abasto en sangre.

Su trayectoria se extendió más allá de la ficción, también Polimeni fue un rostro muy solicitado para las grandes marcas al momento de realizar campañas publicitarias.

Su carismática sonrisa lo llevó a protagonizar campañas publicitarias para firmas de primera línea como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr, consolidándose como un profesional respetado en el sector comercial.

La noticia de su deceso generó inmediatas muestras de pesar en la comunidad artística. Desde diversas entidades y redes sociales, colegas y seres queridos acompañan este momento con sentidas condolencias, recordando a un trabajador incansable del arte argentino.

El actor tenía 70 años de edad y atravesaba un cuadro delicado de salud. En las últimas semanas requería de donantes de sangre por una intervención médica. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su deceso y generó múltiples muestras de afecto de colegas y seguidores.

Su talento le permitió moverse con soltura entre la comedia, el drama y el suspenso, tanto en producciones masivas como en proyectos más independientes. A lo largo de décadas de trabajo constante, logró consolidarse como uno de esos actores secundarios imprescindibles que aportan identidad a cada historia.