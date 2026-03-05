Personal de la Policía de San Juan secuestró 17 plantas de cannabis sativa durante un procedimiento realizado en una vivienda de Villa San Damián, ubicada sobre calle Boulevard Sarmiento Oeste en el departamento Rawson. El operativo se inició luego de que una agente fuera comisionada al lugar tras una denuncia por una presunta agresión.

Al llegar al domicilio, los efectivos entrevistaron a una mujer y a sus hijas, quienes manifestaron que habían tenido un inconveniente familiar pero indicaron que no deseaban realizar una denuncia formal por lo ocurrido.

Sin embargo, durante el recorrido por el inmueble, los uniformados observaron en el fondo de la vivienda varias plantas de cannabis. En total se hallaron 17 ejemplares de entre uno y tres metros de altura.

Las plantas serían propiedad de un hombre identificado como Orostizaga, de 31 años, quien no contaba con la acreditación correspondiente para el cultivo de cannabis.

Ante esta situación, se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales y, con autorización de la Fiscalía Federal, se procedió al secuestro de todas las plantas encontradas en el lugar.

El procedimiento fue realizado con la intervención del Oficial Ayudante Gallegos Cayetano, quien coordinó las actuaciones junto al personal policial que participó del operativo.