La Dirección de Reconocimientos Médicos, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, informa a la población que, a partir de la fecha, por razones ajenas a la institución, todas las cartas médicas deben presentarse de manera presencial, de lunes a viernes de 7:30 hs. a 13:30 hs. en las oficinas ubicadas en calle Agustín Gnecco 360 Sur, entre Avenida José Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba.

O bien, comunicarse por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

En este sentido, se solicita a la población realizar los trámites de manera presencial hasta nuevo aviso.

Se informa además que, una vez restituido el servicio, será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales.