La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) anunció un plan de lucha que contempla cinco semanas de conflicto con paros, clases públicas y actividades de visibilización en reclamo por la situación salarial y en defensa de la universidad pública.

La decisión fue tomada durante una asamblea del gremio y será llevada al Congreso de Conadu Histórica. El secretario general de Adicus, Jaime Barcelona, comunicó el resultado del encuentro a través de sus redes sociales, donde detalló el cronograma de medidas acordadas por los docentes.

Según explicó, el plan incluye paros de una semana completa en distintas fechas. El primero está previsto para la semana del 16 de marzo, mientras que el segundo paro de una semana se realizará durante la semana del 6 de abril.

Entre esas medidas de fuerza, los docentes impulsarán distintas acciones de visibilización, como clases públicas y actividades para difundir el reclamo en la comunidad universitaria y en la sociedad.

Además, el plan contempla la participación en una marcha nacional convocada para el 23 de abril. La movilización será en conmemoración de los dos años de la primera gran marcha en defensa de la universidad pública y en reclamo por los salarios de los trabajadores del sistema universitario.

Desde el gremio señalaron que el objetivo de las medidas es visibilizar la situación que atraviesan los docentes universitarios y reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema de educación superior público.