Trasladarán a la elefanta Mara desde el Ecoparque a Brasil en el primer cuartrimestre del 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La elefanta Mara será trasladada desde el Ecoparque porteño a un Santuario de Brasil el primer cuatrimestre de 2020 y el lunes próximo llegará una caja de transporte para que el paquidermo pueda "entrenarse" para su viaje, informó hoy el gobierno porteño.



“Está todo dispuesto para que en los próximos meses la elefanta Mara viaje al



Santuario de elefantes de Brasil, la caja de traslado ya está en camino y los principales permisos y certificados ya fueron aprobados por las autoridades



sanitarias de Brasil y Argentina”, dijo el secretario de Ambiente Eduardo Macchiavelli,



Mara es la elefanta asiática que llegó al antiguo Zoológico de Buenos Aires producto de un decomiso judicial al Circo de Rodas en el año 1995 y, a raíz de su edad, 54 años, requiere especiales cuidados, tomando en cuenta el antecedente de Pelusa, elefanta del zoológico mendocino que murió a la espera de ser llevada a Brasil el año pasado.



El animal, que comparte recinto en el Ecoparque con Kuky y Pupy, otros dos paquidermos que esperan ser trasladados, esta representada legalmente por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), Esta entidad fue la que impulsó la causa que terminó reconociendo a la orangutana Sandra como "sujeto de derechos" y "ser sintiente", y que la volvió famosa en el 2014 por ser la primera "persona no humana" reconocida por la justicia argentina.



La fecha precisa de traslado "no está confirmada aún pero con seguridad se resolverá en los próximos meses dependiendo de cuestiones sanitarios y administrativas" destacó el gobierno porteño.



El destino de Mara será el Santuario de Elefantes de Brasil ubicado en el estado de Mato Grosso, que es el primer santuario de este tipo en América Latina y se encuentra conducido por Global Sanctuary for Elephants (GSF) y por la organización Elephant Voices.



Su misión es proteger y proporcionar un ambiente natural para elefantes que anteriormente estuvieron en cautiverio.



Con respecto al traslado, el subsecretario a cargo del Ecoparque Interactivo, Federico Iglesias confirmó que “la derivación de Mara es un logro importante para el bienestar de ella y de las elefantas que todavía quedan, ya que podrán disponer de más funcionalidad de espacio"



"Al mismo tiempo nos permitirá seguir enfocando nuestras actividades a la



conservación de nuestra fauna autóctona que es nuestra prioridad”, precisó



El gobierno porteño destacó que si bien los detalles logísticos "no están definidos, es seguro que el traslado se hará por tierra recorriendo una distancia de aproximadamente 2.700 kilómetros (entre Buenos Aires y Chapada dos Guimarães, la ciudad cercana al Santuario) y demandará entre cuatro y seis días, con paradas periódicas según la necesidad del animal.