¡Tremendo! Jorge Masvial amenaza a Khamzat Chimaev

Jorge Masvidal regresará al octágono de UFC pronto, pero se salta un paso y quiere ir por más anticipadamente. El peleador de raíces cubanas se medirá con Gilbert Burns el 8 de abril en la contienda co-estelar del UFC 287. Sin embargo, en diálogo con The MMA Hour, el ganador del cinturón "BMF" apuntó contra Khamzat Chimaev, la nueva y brutal estrella de la compañía.

"Me importa una mierda. Ambos son unos cabrones, ¿pierdes el peso por 8.5 libras? Sal de aquí. Y todavía estás hablando de 'Nadie quiere pelear contigo' y todo eso. Ve a la mierda a subir de peso antes de que hablemos de pelear, hermano. Eso es lo primero. No tomes esteroides y ganes el peso de mierda que acordaste como un hombre de mierda. ¿Vas a fallar por ocho libras y luego estás hablando bien y estás llamando a la gente?", comenzó diciendo Masvidal.

Luego, Jorge expuso: "Quítate la mierda. Y luego lo vi hacer un comentario de que estaba llamando a Alex Pereira. ¿Quién diablos eres tú? Este es el campeón del mundo. Ni siquiera tienes una maldita victoria sobre un tipo entre los 15 primeros. Sal de aquí a las 185. Al igual que el resto de nosotros, póngase el casco, póngase el protector bucal y póngase a trabajar. No eres una mierda, hermano. Todos tienen un Instagram ahora, todos tienen una opinión ahora y todos solo quieren hablar".

Más palabras de Jorge Masvidal

"Hombre, sal y ponte manos a la obra. No puede perder el peso por 8.5 libras y pedir oportunidades por el título. Sal de aquí. Eso es para todos los nuevos luchadores, este estilo de jodida promoción y lucha. Ve a pelear y luego habla, ¿sabes lo que digo? Estos hijos de puta no saben. Y mira, el tipo al que ganó por decisión dividida, estoy a punto de ir a enterrar a ese tipo, hermano. Para que la gente pueda ver el nivel de diferencia entre yo y muchos de estos hijos de puta de la nueva era cursi, hermano", sostuvo "Gamebred".

Luego, Jorge Masvidal añadió: "La clave es darle un puñetazo en la cara. Solo golpéalo en la cara, y luego solo golpéalo en la cara un poco más. ¿Y luego cuando cree que no le voy a dar un puñetazo en la cara? Lo golpearé en la cara un poco más. Y eso es. Gilbert, es duro hasta que se queda sin gasolina o hasta que lo golpean fuerte. Es uno de los favoritos... y tiene mucha mariquita en él que voy a sacar a relucir, hombre. Podría lastimarse y enojarse, pero al final del día, cada vez que lo he visto recibir un golpe decente, siempre busca la salida de inmediato, o si está en una pelea con un tipo".

"El 8 de abril, ustedes deben haberlo olvidado. Realmente no me importa, hombre, porque no estoy para eso. Y lo entiendo por las personas que me han olvidado, porque eso es lo más increíble del combate, eres tan bueno como tu última pelea. Así que no puedo culparlos. Si lo olvidaste, todavía te amo, hombre. No hay calor, no hay problema con ningún ventilador que se olvidó ni nadie. Es mi trabajo recordarles a todos el 8 de abril. Siento que tengo al candidato perfecto, al oponente perfecto: hacerle un hoyo en la cara y recordarles a todos que no soy más que violencia", cerró.