¡Tremendo! Santiago Ponzinibbio peleará contra una estrella de UFC

El peleador argentino de UFC, el reconocido Santiago Ponzinibbio, chocará contra una figura de la compañía. El nacido en La Plata aparecerá nuevamente en el octágono en el UFC 287. El emblema de Argentina en las Artes Marciales Mixtas tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo en la empresa. Su rival será Kevin Holland, un duro combatiente estadounidense de Peso Welter.

Al dar a conocer la noticia, Santiago Ponzinibbio escribió en las redes sociales: "Las dagas tienen hambre, quieren sangre. Estamos preparados para dar batalla". Eso fue lo que redactó el argentino en su cuenta oficial en Instagram, sitio en el que se mostró muy ilusionado con esta nueva batalla. En sus últimos cuatro pleitos, el "Rasta" consiguió dos triunfos y sufrió dos derrotas (ante Michel Pereira y Geoff Neal).

Publicidad

En frente estará Kevin Holland, que viene de derrotas ante rivales como Khamzat Chimaev y Stephen Thompson. Los dos quieren conseguir sí o sí esta victoria, la que los podría posicionar de muy buena manera en la categoría. Santiago Ponzinibbio representará al país nuevamente en el evento fijado para marzo, con la posibilidad de meterse entre los mejores y soñar con una chance por el título si sigue ganando.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Santiago Ponzinibbio va por todo

Hablando con el programa The MMA Hour, semanas atrás, Santiago Ponzinibbio analizó su última victoria y dijo: "Cambiaron de oponente. Tenía a Robbie Lawler, un zurdo, y me reservaron contra un joven que ganó ocho de sus últimas 10 peleas, cuatro victorias seguidas. Si estamos hablando de los nombres, Robbie Lawler siendo un ex campeón es un nombre más grande. Pero si hablamos de impulso en una carrera, ese es Morono".

"Necesitaba una victoria. Todo me cambió a última hora, seguro que me dan más estrés, pero creo en mí. Soy un luchador. Creo que tengo el potencial para hacer eso y acepté la pelea de inmediato. Le pregunté a mi entrenador principal, ¿Cómo piensas que va la pelea? Me dijo 2-0. Sé que si me conecto, puedo terminar. Cualquiera en esta división, si me conecto fuerte, puedo acabar con ellos. Esto es lo que hice", cerró el argentino de UFC.