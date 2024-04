Un jueves de locos es el que se vivió pasado el mediodía de este jueves sobre el anillo interno de Avenida Circunvalación cuando varios vehículos protagonizaron múltiples choques en poco más de un kilómetro. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad en los distintos siniestros viales, aunque algunos automóviles quedaron visiblemente dañados.

Según revelaron las fuentes policiales, el primer accidente se dio entre dos camionetas 4x4 que se tocaron entre sí cuando una de ellas intentaba reducir su velocidad sobre el anillo interno de Circunvalación pasando Urquiza. Producto de este primer siniestro vial, el tránsito debió reducirse y por el embotellamiento una mujer perdió el control de su Renault Duster (negra) cuando las camionetas que habían chocado estaban paradas al costado de la calzada.

El conductor del Citroën C4 se vio sorprendido por la Renault Duster. Imagen DIARIO HUARPE.

Debido a que se trasladaba a gran velocidad, cuando intentó frenar, perdió el control y la parte delantera del vehículo se levantó e impactó con un Citroën C4 conducido por un hombre mayor de edad. “La camioneta me pasó por encima, como si me tocara la ‘oreja’ del auto”, dijo el conductor a DIARIO HUARPE. Tras el choque, la conductora de la camioneta debió ser trasladada al Hospital Doctor Guillermo Rawson por precaución, ya que sus heridas no fueron de gravedad.

La camioneta Ford Ranger quedó con su frente seriamente dañado. Imagen DIARIO HUARPE.

Por los dos accidentes ocurridos, personal policial y de Gendarmería debieron trabajar en la zona para continuar “ordenando” el tránsito. En ese sentido, cortaron la circulación por Circunvalación, en el tramo que une los puentes de Avenida España y calle Urquiza. Pero por el embotellamiento que se generó, terminó sucediendo otro accidente más.

Los niños que acompañaban a su mamá en el Fiat Uno lloraban del susto. Imagen DIARIO HUARPE.

Este último tuvo lugar en Avenida Circunvalación, a metros de España cuando una camioneta 4x4 fue sorprendida desde atrás por un Fiat Uno que recibió el violento impacto de una camioneta Ford Ranger. Debido a la fuerza con la que ambos vehículos chocaron, la luneta o parabrisas trasero del Fiat quedó totalmente destrozado.

El Fiat Uno quedó con la parte trasera destrozada. Imagen DIARIO HUARPE.

Afortunadamente, si bien fueron alrededor de siete u ocho los vehículos siniestrados, no hubo heridos de gravedad ni personas fallecidas. Unas pocas personas fueron atendidas por personal de Emergencias Médicas por unas leves heridas.