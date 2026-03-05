La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa una transformación histórica. Lo que durante décadas se consideró un ámbito estrictamente masculino, hoy muestra una realidad muy distinta: la participación de las mujeres crece año tras año, alcanzando porcentajes que posicionan a la institución por encima de la media nacional.

La decana de la Facultad, Andrea Díaz, resaltó que este cambio no es casual, sino fruto de un trabajo institucional orientado a derribar prejuicios. "Estamos tratando de romper los estereotipos de una ingeniería masculinizada", afirmó, subrayando que el apoyo del entorno cercano es fundamental para que las jóvenes se animen a dar el paso.

El rol clave de la familia

Para las autoridades de la UNSJ, la elección de carrera comienza mucho antes del ingreso universitario. "Es muy importante el acompañamiento de la familia, que la mamá y el papá conozcan de qué se tratan las carreras, porque ellos son los primeros formadores para motivar a más mujeres", explicó Díaz.

Esta cercanía y la visibilización de la realidad profesional han permitido que las ingresantes vean en la ingeniería una salida laboral viable, moderna y sin etiquetas de género.

Cifras que marcan el camino

Los datos estadísticos de la Facultad respaldan este crecimiento sostenido. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ingeniería de Minas: en 2021, la matrícula femenina era del 21%, mientras que en la actualidad ese número escaló hasta rozar el 45%.

Pero el éxito no solo se ve en el ingreso, sino también en el final del camino académico. El número de egresadas alcanza hoy aproximadamente el 25%, una cifra que supera los promedios registrados en el resto del país. Estos resultados reflejan que San Juan se encamina a liderar la equidad de género en el ámbito científico-tecnológico regional.