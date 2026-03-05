Este jueves 5 de marzo de 2026, se dieron a conocer las predicciones astrológicas para cada signo zodiacal en materia de salud, trabajo y amor. Según la experta Jimena La Torre, la presencia de Venus en Aries marca la energía de la jornada.

Para Aries, es momento de brillar con encanto único y carisma natural en las relaciones personales; la astróloga dictaminó: "Festejo por tus buenas actuaciones, todos te siguen". Tauro es inspirado a explorar deseos profundos y tomar acción directa; al respecto se indicó: "Firmas por lo que se viene con la pareja aumenta el amor". Géminis sentirá atracción hacia quienes comparten sus pasiones, bajo la premisa: "La pareja es la que puedes tocar verdaderamente ahora".

Publicidad

Por su parte, Cáncer debe centrarse en metas y ser ambicioso en sus sueños amorosos, teniendo "el amor verdadero en sus manos". Leo experimentará un fuego interior que lo llevará a aventuras románticas, pues "el amor te sale sin esfuerzo". Para Virgo, es hora de profundizar en la intimidad y sensualidad, ya que "se apoyan en el otro para lograr sus objetivos".

Libra recibe un impulso para fortalecer lazos con seres queridos, pues "ves en los ojos de tu amado tu espejo". Escorpio debe priorizar su bienestar emocional y límites saludables; según el informe: "Cada elemento esta ordenado en tu mundo". Sagitario es alentado a perseguir deseos ardientes y tomar riesgos emocionales, declarando que "estás aprobado".

Publicidad

Finalmente, Capricornio debe cultivar seguridad y estabilidad en el hogar, bajo el consejo: "No temas expresar tu amor y aprecio hacia aquellos que más te importan". Acuario necesita comunicar sentimientos con claridad y confiar en su originalidad para "atraer el amor que realmente te meres". Piscis es impulsado a reconocer su propio valor y fomentar el diálogo con su pareja.