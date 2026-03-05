Minimalismo y bronce: así es el nuevo y lujoso baño de Zaira Nara

La modelo y conductora Zaira Nara compartió con sus seguidores los avances de la renovación estética de su hogar, poniendo especial énfasis en la concreción de uno de sus mayores anhelos: la ducha de sus sueños,. A través de una serie de imágenes, se la pudo ver posando bajo el agua con el cabello mojado y una bikini negra, dejando al descubierto los detalles de este nuevo espacio íntimo.

El diseño del baño destaca por su impronta minimalista, donde resalta una grifería en tono bronce elegante que se integra con las paredes claras del ambiente. Respecto a este proceso de decoración, Nara manifestó: “Cuando soñás un espacio, los detalles son los que terminan definiendo todo el resultado”.

La remodelación no se limitó únicamente al área del baño. La artista también mostró la nueva grifería de su cocina, la cual posee un estilo moderno y funcional que combina con muebles de madera clara y una atmósfera natural. Además, se sumó una ducha exterior situada junto a una puerta de madera de arco, rodeada de elementos rústicos ideales para disfrutar durante las jornadas de calor.