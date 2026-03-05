Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro con vínculos en la AFA

El abogado Juan Bautista Mahiques fue designado como nuevo ministro de Justicia de la Nación por el presidente Javier Milei, en un nombramiento impulsado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Hasta ahora, Mahiques se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había sido propuesto por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y que debía ejercer por siete años, con mandato vigente hasta octubre de este año.

Su carrera política se desarrolló principalmente dentro del espacio de Propuesta Republicana, aunque su ascenso en la estructura judicial y política estuvo vinculado al dirigente radical Daniel Angelici, quien promovió su ingreso al Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Trayectoria en el Estado

Durante la gestión de Macri, Mahiques fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial. En ese período también representó al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina, organismo clave en el proceso de selección y control de jueces federales y nacionales.

Además de su desempeño en el ámbito local, logró posicionarse en organismos internacionales. Fue elegido presidente de la International Association of Prosecutors, entidad que reúne a fiscales de distintos países y que promueve estándares globales en la persecución penal.

Mahiques, de 45 años, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università di Roma. También se desempeña como rector del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad.

Vínculos con el fútbol

Además de su carrera judicial, Mahiques desarrolló vínculos con el ámbito del fútbol sudamericano. Fue designado representante en la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol y participó en proyectos vinculados a la dirigencia deportiva.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, lo había anunciado como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA). Sin embargo, Mahiques aseguró que desistió de continuar en esa iniciativa poco después de su presentación pública.

Un apellido ligado a la Justicia

Mahiques es hijo del juez Carlos Mahiques, camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema.

El magistrado dejará su cargo este año al cumplir 75 años, edad límite para los jueces, aunque podría continuar en funciones si el Senado le otorga un nuevo acuerdo, trámite que el Gobierno ya solicitó.

La familia también tiene presencia en el ámbito del fútbol: otro de los hermanos, Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería, integra el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Relaciones políticas diversas

En el plano político, el nuevo ministro mantiene vínculos que atraviesan distintos sectores del arco político. Entre ellos, una relación personal con el senador Eduardo 'Wado' de Pedro, con quien comparte origen en la ciudad bonaerense de Mercedes.

El anuncio de su designación fue realizado por Milei a través de sus redes sociales, donde agradeció al ministro saliente y destacó que Mahiques continuará trabajando dentro del equipo de gobierno.

Por su parte, el flamante funcionario agradeció públicamente el respaldo de Karina Milei, a quien atribuyó un papel clave en su llegada al Ministerio de Justicia.