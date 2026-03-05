Quién es el famoso que confesó su alcoholismo: "El alcohol quita libertad"

En el contexto del impacto mediático por el accidente de tránsito de Ernestina Pais, quien hace un año realiza un tratamiento contra sus adicciones y se habría negado al test de alcoholemia tras chocar e insultar a la policía, Rodrigo Vagoneta compartió su propia historia de superación en Desayuno Americano.

Ante la mirada de Pamela David, el humorista expresó: “Puedo dar un testimonio de alegría: en septiembre cumplo 10 años sin beber ni una sola gota de alcohol”. Visiblemente recuperado, señaló: “Estoy bien, contento, recuperado gracias a Dios. 'Solo por hoy', decimos nosotros, tratando siempre de pasar el mensaje, que también es parte de nuestra cura”.

Vagoneta rememoró que su boda fue libre de bebidas por pedido de su pareja y el apoyo de su entorno: “Sí, me hicieron la gamba todos mis amigos y mis familiares. Fue una decisión de mi esposa. La gente que te quiere te banca. Ellos sufrían cuando yo bebía”.

Sobre la pérdida de autonomía que genera el consumo, recordó: “Yo cuando consumía no usaba el auto, estuve meses sin usarlo. Imaginate la libertad que te saca el alcohol: tener el auto en la cochera y no poder usarlo”.

El comediante explicó que su hábito comenzó paulatinamente en el teatro: “Yo por ahí tomaba un trago para perder un poco la timidez antes de actuar en el teatro. Entonces, claro, en un momento eran cinco shows que hacíamos con los Jaimitos y eran cinco fernet. Uno va adquiriendo un hábito despacito”. Sin embargo, el punto de quiebre fue personal: “El detonante fue cuando alcé a mi hijo, que era chiquito, y tuve miedo de que se me caiga. Ahí hice un click”.

Respecto a la situación de Ernestina Pais, el humorista fue enfático: “Yo le diría que pida ayuda, que no es nada malo. No es una debilidad, es una enfermedad que puede tener un médico, un arquitecto. En mi grupo había médicos psiquiatras. No hay que tener miedo”.

Actualmente, continúa ligado a Alcohólicos Anónimos para colaborar con otros: “Sigo yendo a saludar a mis compañeros, a contar lo bien que estoy, pero desde un lugar de recuperación. Cuando viene uno nuevo, te activa y te hace darte cuenta de cómo estabas”. Para quienes atraviesan algo similar, concluyó: “Yo lo que recomiendo es que googleen, siempre hay uno cerca de la casa”.