En el marco del amplio operativo de seguridad llevado a cabo por la Policía de San Juan durante los festejos por el Día de la Primavera, se registró un procedimiento de alto impacto en la capital provincial, precisamente en la zona del Parque de Mayo, donde se celebró la FestiJoven.

Específicamente, en las inmediaciones del Parque de Mayo, el personal policial logró sorprender y detener a tres menores. El motivo de la detención fue que los adolescentes estaban portando armas blancas tipo “punta”.

Tras la intervención, los tres menores fueron trasladados por las autoridades policiales hasta una escuela ubicada en la zona. Finalmente, después de completar los procedimientos correspondientes, los adolescentes fueron entregados a sus padres.

A su vez, se registraron dos hechos vinculados al robo de celulares, cuyos autores fueron detenidos en el momento. Cabe señalar que el operativo de seguridad por el Día de la Primavera se extendió por toda la provincia y culminó con un balance total de 44 personas aprehendidas.