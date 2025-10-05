El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela, Carlos Arribas, adelantó que podrían registrarse nuevas detenciones en los próximos días. “Estamos prontos a tener a todas las personas detenidas. Y las que no están detenidas, ya están con pedido de detención y captura”, señaló en diálogo con Radio con Vos.

Arribas explicó que, por el momento, no hay capturas vigentes, pero trabajan sobre “algunas personas que están individualizadas”. Según el fiscal, esta semana será vital para la investigación, ya que se encuentran avanzadas “dos o tres detenciones”.

Publicidad

El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza destacó que los allanamientos continúan y que se está trabajando para que “finalice gran parte de la investigación sobre las personas que tenemos detenidas”. Además, confirmó que este viernes se realizó la apertura de los celulares de los nueve detenidos, cuyo análisis servirá para determinar el móvil del crimen y establecer si los homicidios están vinculados con el narcotráfico.

Arribas aclaró que aún no se puede confirmar la conexión con el narcotráfico. “Tenemos indicios y elementos de investigación, pero no tenemos confirmado el móvil del crimen. La línea de investigación del robo de droga está”, precisó. Sobre un posible liderazgo narco de “Pequeño J”, remarcó: “Tengo menciones sobre drogas que atraviesan la causa. Soy bastante prudente, si bien hay indicios y versiones, esta semana va a quedar más claro”.

Publicidad

El fiscal señaló que los nueve detenidos están ubicados en la proximidad del lugar y que se continúa trabajando para determinar la participación individual de cada uno en los hechos. Respecto a las indagatorias realizadas a Víctor Sotacuro Lázaro, Florencia Ibañez y Ariel Giménez, Arribas comentó: “No tenían miedo o al menos no me lo manifestaron”.

Por último, Arribas indicó que, aunque el crimen podría estar relacionado con consumo de drogas, aún deben probar un vínculo con el narcotráfico. “Si yo tuviera elementos suficientes para que se trate de un tema de narcotráfico, la causa hubiese pasado a un juzgado federal”, sentenció.