Sin carne: cómo hacer hamburguesas de papa y champiñones en casa
Estas hamburguesas vegetales, que presentan una costra dorada y un interior tierno, se posicionan como una alternativa nutritiva que permite ahorrar dinero al sustituir la carne por papas y champiñones. Gracias al queso y los huevos, el plato mantiene un importante aporte proteico, siendo ideal para una cena liviana junto a verduras de temporada o para disfrutar en un sándwich completo.
La receta requiere 300 g de champiñones, 200 g de papas (peso peladas), 100 g de queso rallado, 2 huevos, pan rallado, un diente de ajo, de 5 a 6 hojas de perejil, aceite, sal y pimienta.
El procedimiento comienza hirviendo las papas con cáscara desde agua fría hasta que un tenedor las atraviese sin dificultad. Mientras tanto, se debe picar el ajo y limpiar la base de los hongos con papel húmedo, para luego cortarlos en rodajas finas y saltearlos en aceite durante 5 minutos antes de picarlos definitivamente a cuchillo.
Para finalizar, las papas se pelan y se transforman en puré para mezclarlas en un bowl con los champiñones, huevos, queso, pan, perejil y condimentos. La masa resultante debe estar compacta para dividirse en cuatro porciones gruesas antes de la cocción.
Las opciones para cocinarlas incluyen 20 minutos de horno en placa aceitada; entre 12 y 15 minutos en freidora de aire con un giro a mitad de tiempo; o en una sartén precalentada con aceite hasta que doren, terminando el proceso a fuego bajo y con tapa por 5 minutos adicionales.