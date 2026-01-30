Wanda Nara: acusada de mugrienta y apunto de ser echada del country

La mudanza de Wanda Nara al exclusivo barrio El Yacht, en Nordelta, ha generado una fuerte controversia con sus nuevos vecinos a tan solo dos días de su llegada. Según trascendió, otros residentes del complejo manifestaron su malestar por el incumplimiento de diversas normas de convivencia, señalando la acumulación de residuos de mudanza en el frente de la propiedad y el uso de vehículos ruidosos en horarios inapropiados.

Entre los reclamos se detalló que la conductora habría sido intimada a devolver una paleta de paddle solicitada a la administración y fue señalada por supuestas deudas de expensas.

Asimismo, se reportó que Nara intentó adquirir un terreno adyacente para ampliar su vivienda, pero el dueño se habría negado por disconformidad con su perfil mediático. Esta propiedad se caracteriza por su gran tamaño y por haber sido protegida anteriormente por Martín Migueles, quien compró lotes cercanos para asegurar la privacidad de la mediática.

La tensión escaló con la filtración de audios de un supuesto vecino, quien expresó: "Estamos cansados, se mudó hace dos días y pasás por el frente de la casa y es un asco total". El hombre también denunció: "Acá hay reglas que tenés que cumplir. No podés pasear en cuatri a las 2 de la mañana, un martes. El ruido que hacen esas máquinas es tremendo, yo tengo un bebé chiquito, pero estos no respetan nada".

Finalmente, el vecino advirtió: "A mí, que no pague las expensas o no devuelva las paletas de paddle, me ch... un huevo, pero que aprenda a convivir porque se va a pudrir todo".

Ante estas acusaciones, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para desmentir los hechos y lanzar una advertencia a los involucrados. En su descargo, afirmó: "Chicos, relax soy mi propia vecina. El lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar. Estoy de mudanza y no tengo ni ninguna multa es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio".

Además, la conductora concluyó: "Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la Intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que NO son".