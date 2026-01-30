La oscura verdad de por qué María Susini no habla de Facundo Arana: "Explota todo"

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini continúa generando controversia debido a las posturas enfrentadas que ambos han tomado tras confirmar la noticia. Por un lado, el actor ha enfrentado a los medios para admitir la separación, aunque se encargó de comunicar a sus allegados que está dispuesto a “dar pelea para recuperar a su mujer”.

En contraste, la modelo se niega rotundamente a realizar declaraciones, evitando los móviles de prensa con gestos de incomodidad. Esta situación ha alimentado la teoría de que “si habla, explota todo”, sugiriendo un trasfondo complejo en el conflicto.

En el ciclo "Puro Show", se expuso información que busca explicar este hermetismo. La panelista Angie Balbiani fue tajante al respecto: “Ella tiene pánico de hablar”. Según la hipótesis planteada en el programa, el silencio de Susini respondería a una historia previa con situaciones delicadas que podrían transformar la percepción pública sobre el actor.

Balbiani profundizó en su información asegurando: “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”.

Además del distanciamiento emocional, la pareja ya habría puesto fin a la convivencia bajo el mismo techo. Según detalló el periodista Matías Vázquez, los intereses económicos son el último nexo que los une.

Al referirse a la actualidad de los protagonistas, Vázquez sentenció: “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”. Tras casi dos décadas de relación, el quiebre parece ser profundo, y mientras Arana busca recomponer el vínculo, las especulaciones sobre lo que sucedió puertas adentro siguen creciendo.