El mensaje de la familia de Narela Barreto, quien desapareció y fue encontrada muerta en EE.UU.

La familia de Narela Micaela Márquez Barreto busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento en Estados Unidos tras el hallazgo de su cuerpo a cinco cuadras de su nueva residencia.

Santiago, hermano de la joven de 27 años, compartió la información recibida tras el viaje de su padre a Los Ángeles: “Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes”. Sobre el estado en que fue encontrada, señaló: “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”.

Pese a que no se han identificado sospechosos, los allegados descartan un robo o un incidente dentro del hogar, ya que un amigo y la Policía constataron que en la vivienda no había desorden. Al respecto, Santiago afirmó: “Estaba todo en orden. Esto fue en la calle”.

La sospecha principal es un ataque camino al trabajo: “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque habrá sido el homicidio”.

Además, el joven descartó que hubiera utilizado un transporte de aplicación: “Cuando ella tomaba Uber, la cuenta estaba vinculada al mail de mi mamá. El último registro fue de una entrega, no de un viaje”.

La familia enfrenta ahora la dificultad de trasladar los restos a la Argentina, trámite valuado en 50 mil dólares. Kiara, prima de la víctima, denunció la falta de asistencia institucional: “Nadie se hace cargo, ni la embajada de Estados Unidos ni el consulado argentino en Los Ángeles”. Ante esta situación, iniciaron la colecta "Todos por Narela", mientras Santiago sentenció: “Solo queremos que su cuerpo esté con nosotros y que descanse en paz”.