Rusia lanzó durante la noche un misil balístico y 111 drones de largo alcance contra Ucrania, pocas horas después del anuncio de una tregua energética impulsada por Estados Unidos, en medio de una ola de frío extremo que agrava la crisis humanitaria en el país.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas lograron neutralizar 80 drones, mientras que el misil balístico y otros aparatos impactaron en al menos 15 localidades no especificadas. El ataque se concentró principalmente en zonas fronterizas y regiones cercanas al frente de batalla, especialmente en el este del país y áreas limítrofes con Rusia.

De acuerdo con el reporte oficial, 18 drones alcanzaron siete localidades distintas, provocando víctimas fatales y severos daños en infraestructura civil. En la región de Zaporizhzhia, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas como consecuencia de los impactos. Además, se registraron nuevos daños en instalaciones energéticas, profundizando el deterioro de los servicios básicos.

El ataque se produjo pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que solicitó al mandatario ruso, Vladimir Putin, una pausa de una semana en los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. “Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana, y aceptó no hacerlo”, afirmó Trump, quien remarcó la gravedad de la situación humanitaria ante temperaturas que podrían descender hasta los -30 grados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció la iniciativa estadounidense y expresó su expectativa de que la tregua energética se concrete. Indicó que la propuesta fue tratada en negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos realizadas en los Emiratos Árabes Unidos, y adelantó una nueva ronda de encuentros prevista para el domingo.

Desde Moscú, el Kremlin evitó confirmar formalmente el acuerdo. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, sostuvo que no comentan “conversaciones diplomáticas privadas”, mientras que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó de “imprudentes” las declaraciones sobre supuestas promesas entre ambas partes.

En medio del invierno, millones de ucranianos enfrentan prolongados cortes de electricidad y calefacción. Zelensky instó a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Rusia para que abandone lo que definió como una estrategia de “convertir el invierno en un arma”.

A pesar de la continuidad de los ataques, las gestiones diplomáticas mantienen abierta la expectativa de un avance hacia un acuerdo de paz. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, expresó optimismo sobre el desarrollo de las conversaciones y aseguró que “la gente en Ucrania está ahora más esperanzada” ante la posibilidad de un entendimiento.