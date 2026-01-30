Luciano Castro usó a sus hijos para recuperar a Griselda Siciliani y se armó el problema

Tras el estallido de un escándalo por infidelidades, Luciano Castro intenta recomponer su vínculo con Griselda Siciliani mediante una decisión que afecta directamente la organización con sus hijos.

El conflicto se inició en Mar del Plata debido a la aparición de mensajes comprometedores y presuntas amantes del actor. Actualmente, Siciliani regresó a Buenos Aires para filmar la película Felicidades junto a Adrián Suar, luego de concluir el rodaje de la biopic de Moria Casán.

Para acercarse a la actriz, Castro interrumpió el esquema vacacional acordado con su expareja Sabrina Rojas, quien hoy lidera el programa SQP en reemplazo de Yanina Latorre.

Según informó Fernanda Iglesias en Puro Show, el actor adelantó su partida de la ciudad balnearia antes de lo pactado. La periodista detalló: “Tenía que quedarse en Mar del Plata con sus dos hijos hasta el 31 de enero y se volvió antes”.

Asimismo, Iglesias agregó información sobre el traslado de los menores, Esperanza y Fausto: “Se volvió y llevó a los chicos con Sabrina, cuando tenían que estar con él”.

Este incumplimiento del pacto previo por parte de Castro no solo tiene un costado sentimental para intentar reconquistar a Siciliani, sino que amenaza con desatar un nuevo enfrentamiento mediático y familiar con Rojas.