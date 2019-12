Tristán Bauer: "El desafío es poner a la cultura al servicio de la reconstrucción"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con "el desafío es poner a la cultura al servicio de la reconstrucción" y de "terminar con el modelo cultural del sálvese quien pueda", el flamante ministro de Cultura, Tristán Bauer, celebró hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el cambio de rango de esa cartera, de secretaría a ministerio, ante representantes de derechos humanos, escritores, actrices, músicos y figuras de todo el país.



Ante un nutrido auditorio -entre quienes se encontraban Estela de Carlotto y Taty Almeida, titulares de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo respectivamente; los humoristas gráficos Tute y Rep y la actriz Julieta Díaz- Bauer aseguró que "la diversidad cultural es la bandera de este ministerio, que será el ministerio de todas y todos, acompañando a los artistas de Ushuaia a la Quiaca".



"Este es uno de los centros culturales más importantes del mundo", aseveró ante un público entre quienes se encontraban la folclorista y ex ministra de Cultura, Teresa Parodi, y el senador Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Tras lo cual adelantó que va a "multiplicar los conciertos".



Bauer subió al escenario del Auditorio Nacional del antiguo edificio de correos, acompañado por su nuevo equipo: Ricardo Ferraro y María Rosenfeldt (ex titular de Canal Encuentro), quienes asumirán como directivos de Tecnópolis y el ex director de la TV Pública Martín Bonavetti y Verónica Fiorito, jefa de gabinete con Parodi, sobre quienes recaerá la dirección del CCK.



El equipo presente se completaba con Esteban Falcon como jefe de Gabinete; Maximiliano Uceda como secretario de Gestión Cultural y Lucrecia Cardoso y Valeria González, como secretarias de Industrias Culturales y Patrimonio respectivamente. El acto fue abierto por una interpretación del himno Nacional Argentino a cargo del pianista Horacio Lavandera.



"Se trata de reconstruir la patria que soñamos. Trabajaremos para que la soberanía tenga verdadero sentido. No se puede construir futuro sin memoria de los 30.000 y de los héroes de Malvinas", añadió el ministro que asumió el último 6 de diciembre, frente al organismo que pasó a ser Ministerio cinco días después.



Tras reconocer a Luis Puenzo, recién nombrado al frente del Instituto Nacional del Cine (Incaa), y subrayar que la gestión de Parodi será su "bandera", el ex responsable de Medios Públicos subrayó que "tendríamos un país muy distinto" sin las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y enfatizó que "honran la cultura y la vida".



"Los que llegaron prometiendo una nueva política vinieron a aplicar el modelo de Martínez de Hoz y de Domingo Cavallo, dijeron que se había caído en la educación pública, pero en la educación pública y en la universidad pública no se cae, uno se eleva", sentenció en un discurso de fuerte contenido político.



"Gracias a los trabajadores y perdonen el maltrato que sufrieron. Gracias por resistir", se despidió de una audiencia en la que también se encontraban los escritores Sergio Olguín y Marcelo Figueras.



Terminado el acto, los funcionarios depositaron una ofrenda floral frente a la estatua de Juana Azurduy, que se encuentra a la entrada del centro cultural desde 2017, en la Plaza del Correo, luego de que fuera quitada de la Plaza Colón, frente a la Casa Rosada, por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, en un acto simbólico, ya que la pieza había sido inaugurada en 2015, poco antes de terminar su mandato, por la entonces presidenta Fernández y quien era su par boliviano, Evo Morales.



El cambio de rango de secretaría a ministerio se formalizó con el decreto 7/2019 del 10 de diciembre último, día en que asumió como Presidente Alberto Fernández y se nombraron a los nuevos ministros.



En septiembre de 2018, el organismo que estaba a cargo de Pablo Avelluto pasó a ser Secretaría, en el marco de una políticas de ajuste ante la escalada del dólar y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cartera había ascendido al rango de ministerio en mayo de 2014 por decisión de Fernández de Kirchner, teniendo a Parodi como su primera titular.