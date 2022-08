Triunfazo del Cacique en casa

Como en Los Pumas en Christchurch; Con garra, decisión; pero, sobre todo, dejando el alma en cada jugada. Huazihul edificó una enorme victoria que invita a la ilusión y lo hizo con el su sello característico. El partido no le fue para nada sencillo, pero desde el minuto cero entró convencido que la victoria dependía de ellos y así lo consiguieron.

Universidad pagó caro su irregularidad en el juego. A pesar de tener posesión de la pelota, no eligió bien los caminos para caer siempre en el cerrojo del Rojiblanco. Además, no aprovechó el hombre de más que tuvo durante 30 minutos y cuando quiso reaccionar la historia ya estaba consumada para el Tricolor.

En la primera etapa, los Patos se plantaron en campo ajeno. A través de la tercera línea buscó romper línea defensiva de Huazihul, pero no pudo lograrlo. En cambio, los dirigidos por Pablo Tinto fueron resolutivos. Cada vez que tuvieron la oportunidad de patear a los palos lo hicieron y a pesar de tener el viento en contra, Bruno Guajardo fue efectivo para dejar las cosas 09-03; pues para el lado de la visita Fernando Graffigna descontó por la vía del penal.

La tónica no cambió en la segunda etapa. La U tenía el protagonismo, pero siempre chocaba con el cerrojo del Tricolor. Pablo Tinto, gran estratega, comenzó a mover el banco y los suplentes empezaron a marcar la diferencia. Guajardo siguió efectivo a los palos para que los locales comiencen a escaparse en el tanteador por 21-06. Promediando los 25 minutos, Los Patos lograron marcar el primer try de la tarde. Matías Buloz desordenó la defensa de los locales y le sirvió la pelota a Fernando Graffigna, para que el fullback acorte diferencias. La reacción del Tricolor no se hizo esperar. La conducción prolija en el line le permtió al Rojinegro arrinconar a la Uni. En la cuarta fase de juego, Rodrigo Galdeano tractoreó para caer con toda su humanidad en ingoal ajeno para estampar el 26-11.

Los dirigidos por Sánchez-Torcivia fueron por la heroica. Con más ganas que ideas fueron a dar vuelta la historia. Parecía que podían cuando Nicolás Martínez logró concretar una gran jugada de fases cortas. Pero otra vez, apareció la estirpe del Cacique porque volvió a tomar las riendas del juego. Esta vez decidió jugar en campo contrario y cuando tuvo la oportunidad finiquitó la historia con un penal de José Camacho para poner cifras definitivas por 29-16.

Triunfazo de Huazihul. El Club de Rivadavia edificó un gran partido con la defensa como bandera. Además, golpeó en los momentos justos y provocó que Universidad juegue siempre incómodo.

La Uni no logró plasmar el plan de juego que estaba acostumbrado y no pudo imprimir el ritmo que tiene un equipo de Top 8. Una derrota que golpea, pero tiene la experiencia en salir de momentos incómodos.

Síntesis

Huazihul: 1. Francisco Pasternoste, 2. Gabriel Lazo, 3. Leonardo Alba; 4. Iván Abecasis, 5. Alejandro Molina; 6. Gastón Reyes, 7. Guillermo Goldfarb, 8. Nicolás de la Plata (C); 9. Bruno Guajardo, 10. José Camacho; 11. Rogelio Sánchez; 12. Mauro López, 13. Ignacio Nievas; 14. Juan Pablo Reina; 15. Franco Tejada.

Entrenador: Pablo Tinto.

Suplentes: 16. Fabricio Vitaloni, 17. Germán Díaz, 18. Rodrigo Galdeano, 19. Marcelo Benegas, 20. Juan Basañes, 21. Facundo Pérez, 22. Ramiro Pérez, 23. Facundo Sombra.

Universidad: 1. Juan Paulo Davighi, 2. Nicolás Martínez, 3. Isaias Euldayen; 4. Francisco Marcucci, 5. Julián Aguiar; 6. Santiago Pérez (C) 7. Joaquín Sánchez, 8. Santiago Baldi; 9. Matías Bulóz, 10. Gerónimo Pastore; 11. Rodrigo Mattar; 12. Octavio Camus, 13. Andrés Bulóz; 14. Agustín Sales; 15. Fernando Graffigna.

Entrenadores: Javier Sánchez y Fernando Torcivia.

Suplentes: 16. Juan Gómez, 17. Juan Funes, 18. Cristian González, 19. Pedro López, 20. Tomás López, 21. Martín Singla, 22. Mauricio Funes, 23. Emilio Mas.

Tantos

Huazihul 29

Try: Rodrigo Galdeano.

Conversión: -.

Penal: Bruno Guajardo (x7), José Camacho.

Universidad 16

Try: Fernando Graffigna, Nicolás Martínez

Conversión: -.

Penal: Fernando Graffigna (x2)

Resultado parcial: Huazihul 09-03 Universidad

Amonestaciones

Amarilla: Leonardo Alba (HSJRC), Gastón Reyes (HSJRC), Bruno Guajardo (HSJRC)

Roja: -.

Referee: Amelia Zavalla.

RA 1: Matías Albarracín.

RA 2: Sofía Vildozo.

Intermedia: Huazihul 15-19 Universidad

Cancha: N° 1, Huazihul SJRC.