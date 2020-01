Trotta y gremios docentes acordaron conformar comisiones de trabajo para avanzar en las paritarias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los gremios docentes acordaron hoy la conformación de 10 comisiones de trabajo para avanzar no sólo en la paritaria nacional, sino también en un "gran acuerdo educativo" con una "agenda común" para el sector, en un primer encuentro celebrado por las partes, con el que pareció alejarse la chance de conflictividad antes del inicio de las clases.



Así lo indicaron Trotta y dirigentes de los sindicatos nacionales al término de la primera reunión por la paritaria federal docente, una práctica reconstituida después de la suspensión que había dispuesto por decreto el ex presidente Mauricio Macri.



Las comisiones estarán integradas por representantes de los gremios, las provincias y el Ejecutivo nacional, consignó Trotta en una conferencia de prensa en la que explicó que el objetivo de esta iniciativa es "llegar a los compromisos y acuerdos necesarios para el bien de nuestro sistema educativo".



De la reunión, que se realizó en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación, en el barrio porteño de Recoleta, participó también el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien indicó que no hay una fecha definida para el próximo encuentro y ratificó, además, que cada gremio tendrá una "negociación libre" en las provincias.



Además, Moroni reiteró que la paritaria nacional no es una "imposición" sino que "fija un parámetro para el salario inicial", y aclaró que las partes pasaron a un "cuarto intermedio hasta una nueva convocatoria".



De esta primera conversación participaron los referentes sindicales de los cinco gremios docentes: Sergio Romero por UDA; Sonia Alesso por Ctera; Fabian Felman por CEA; Jorge Kalinger por Sadop y Sara García por AMET. Además, estuvieron representantes educativos de Chaco, Mendoza, Neuquén, Tucumán y Buenos Aires, entre otros.



En ese ámbito, Alesso ratificó que los gremios seguirán "insistiendo" al Gobierno un "aumento del presupuesto educativo" y una "mejora" del salario docente y del Fondo de Financiamiento Educativo.



"El sector sindical trajo una agenda importantísima de temas pedagógicos que incluyen formación docente, situación de los comedores escolares y de los niños y niñas vulnerables, condiciones ambientales del trabajo, leyes de protección frente a la violencia de género y condiciones de trabajo", añadió.



Asimismo, destacó el hecho de que el sector pueda "retomar el camino de la paritaria nacional docente, que fue interrumpida por un decreto inconstitucional de Macri con el objetivo de bajar el presupuesto en educación y los salarios docentes".



Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, señaló a Télam que advierte que el gobierno de Alberto Fernández es "receptivo" y "escucha" ante la propuesta sindical de aumentar el presupuesto educativo, aunque también advirtió que "hay muchas dificultades por la situación económica y financiera que dejaron Macri y (la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal en la provincia"



"Es bastante delicada la situación, pero los veo con la decisión política de priorizar la educación", completó el referente sindical.



Trotta calificó la reunión de "muy positiva" y ponderó que pueda encararse "no sólo el desafío de cara al inicio del próximo ciclo lectivo, sino también el compromiso de empezar a construir un gran acuerdo educativo que permita trazar una agenda común".



Entre los objetivos, el funcionario resaltó el propósito de "federalizar las políticas educativas y transitar un camino que permita cumplir con las leyes de Educación Nacional, Financiamiento Educativo y Educación Técnica".



"Iniciamos una nueva etapa que pretende institucionalizar el diálogo y un camino común de nuestro Gobierno con las organizaciones sindicales docentes de representación nacional", enfatizó el ministro.



Por último, Trotta repasó que "hasta 2015, Argentina tenía una inversión prioritaria en términos educativos" porque, dijo, "por primera vez se superó el 6% en inversión educativa", aunque lamentó que "a partir de ese año" el país "ingresó en un declive, con un 2019 con sólo el 4,8%" de inversión en educación.



El Gobierno había decretado la semana anterior el restablecimiento de la paritaria federal, por lo que hoy se puso en marcha la primera reunión.