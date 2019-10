Trump amenaza con imponer "poderosas sanciones" a Turquía por su operación militar en Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que “observa muy de cerca” la incursión de Turquía en el norte sirio, territorio kurdo, y advirtió que impondrá “poderosas sanciones a Turquía”. El norte sirio, frontera con Turquía, es territorio ocupado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), la milicia kurda que fue aliada de Estados Unidos hasta hace una semana cuando Washington anunció que retiraría las tropas de esa zona, lo que fue interpretado como un respaldo a la incursión turca en territorio kurdo-sirio. Tras el aumento de la ofensiva turca, Donald Trump emitió hoy una dura advertencia al gobierno turco. “Tratando con Lindsey Grahamy (senador republicano) muchos miembros del Congreso, incluidos los demócratas, sobre la imposición de poderosas sanciones a Turquía”, escribió Trump. “El Tesoro está listo para funcionar, se puede buscar legislación adicional. Hay un gran consenso sobre esto. Turquía ha pedido que no se haga. ¡Manténganse al tanto!”, advirtió el mandatario. Trump no dio más detalles sobre las futuras sanciones, aunque mencionó en otro tuit: “¡Nos hemos convertido en un Poder Económico mucho mayor que nunca antes, y estamos usando ese poder para la paz mundial!”. El anuncio de hoy llegó después de que el Pentágono, a través del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, insinuara que algunas acciones de las fuerzas turcas en su incursión en el norte sirio “parecen ser” crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones grupales de cautivos kurdos. "Es una situación muy terrible allá, una situación causada por los turcos. A pesar de nuestra oposición, decidieron hacer esta incursión ”, dijo Esper en el programa dominical "Face the Nation" de la cadena CBS, según informó la agencia de noticias EFE. Turquía, que lleva adelante en su propio territorio una política de hostigamiento a las milicias kurdas, considerando como “terroristas” y vinculándolas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) considerado "terrorista", ya había anunciado que intervendría en el territorio kurdo-sirio, incluso, sin el permiso de la Casa Blanca. Sin embargo no hizo falta, Washington anunció el 7 de octubre el retiro de sus tropas, lo que fue considerado como una "traición" por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que lideran los kurdos, y dos días después, el ejército turco comenzó la invasión del norte de Siria. La invasión turca alcanza la práctica totalidad de los 480 kilómetros de línea fronteriza controlada por los kurdos, especialmente en las localidades de Ras al Ain y Tal Abiad, donde se vienen produciendo constantes bombardeos aéreos y de artillería. Turquía quiere arrebatar a los kurdos el control de 480 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho de la línea fronteriza, lo que ha denominado "zona de seguridad" para sacar de allí a las FSD y a su principal grupo, las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). El gobierno turco anunció que tiene intención de ubicar allí a alrededor de 2 millones de refugiados sirios, una población árabe diferente de la conformación étnica mayoritariamente kurda de esa zona.