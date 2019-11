Trump declarará terroristas a carteles mexicanos y el gobierno azteca afirma que no lo admitirá

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente estadounidense Donald Trump decidió incluir dentro de las organizaciones terroristas extranjeras a los carteles mexicanos que se dedican al narcotráfico, ante lo cual el país azteca reaccionó de inmediato afirmando que no admitirá tal calificación.



"He decidido declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Estamos trabajando hace 90 días en esa consideración y si bien sabemos que no será fácil la llevaremos adelante", expresó Trump anoche en rueda de prensa.



El mandatario reveló que le ofreció a su par mexicano Andrés López Obrador "que nos dejen entrar y limpiarlo todo" pero que "por el momento ha rechazado la oferta".



"Me gusta mucho el presidente López Obrador, me llevo muy bien con él, mucho, mucho mejor que con el anterior (Enrique Peña Nieto). En teoría tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre", destacó Trump según informó la agencia de noticias EFE.



El mandatario, no obstante, no detalló las consecuencias que tendrá la designación de estos carteles mexicanos como organizaciones "terroristas" en lo que a acciones se refiere.



"No voy a decir lo que voy a hacer", respondió Trump, preguntado por si usará drones para realizar ataques.



De inmediato el canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió que su país "no admitirá nunca acciones que signifiquen la violación de su soberanía" y sentenció que en tal sentido "actuaremos con firmeza".



"Ya he transmitido la postura a Estados Unidos así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia transnacional" declaró el canciller anoche en su cuenta de Twitter.



Previamente, en un comunicado de prensa, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que "a la brevedad posible" se buscará un encuentro de alto nivel con Estados Unidos para presentar su posición tras la declaración de Trump.



Las autoridades mexicanas han entrado en comunicación con distintas autoridades de Estados Unidos "para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio", puntualizó la SRE en el comunicado recogido por medios locales y las agencias de noticias EFE y DPA.



"Se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano" por lo que infiere de la declaración, y con la información que hasta el momento han hecho llegar las autoridades estadounidenses.



Asimismo, Ebrard establecerá contacto con su homólogo norteamericano Mike Pompeo, "a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral", precisó la Cancillería.



"El gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que, desde la cooperación y la inteligencia, permita garantizar la seguridad de ambos países", agregó la Cancillería.



Estados Unidos tiene una larga lista de organizaciones designadas como "terroristas", en su mayoría de tendencia islamista, marxista y separatista.