Trump dice que la investigación de juicio político en su contra es un "linchamiento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, desató hoy una nueva polémica racial al comparar la investigación de juicio político en su contra con un "linchamiento", un término que en Estados Unidos se asocia con los asesinatos y ahorcamientos de afroamericanos.



La comparación de Trump entre un proceso contemplado en la Constitución y los horrores sufridos por miles de negros asesinados hasta hace pocas décadas desencadenó una ola de críticas de la oposición demócrata, en especial de legisladores afroamericanos.



Linchamiento "es una palabra que el presidente no debería aplicar a sí mismo", dijo el congresista demócrata James Clyburn, el legislador afroamericano de más alto rango dentro del Congreso de Estados Unidos.



"Esa es una palabra que deberíamos usar con mucho, mucho cuidado", agregó el representante de Carolina del Sur.



El representante Bobby Rush, que también es negro, llamó a Trump a borrar el tuit.



"¿Sabe usted cuántas personas que tienen mi apariencia han sido linchadas, desde los comienzos de este país, por personas que tiene su apariencia?. Borre ese tuit", escribió Rush.



El senador Doug Jones, blanco pero del sureño estado de Alabama, también usó Twitter para censurar a Trump.



"¡No, señor! No, @realDonaldTrump: esto NO es un linchamiento, y qué vergüenza invocar un acto tan horrendo que se usaba como arma para aterrorizar y asesinar a afroamericanos", escribió.



La presidenta del grupo de legisladores negros del Congreso, Karen Bass, acusó a Trump de haber lanzado una "bomba racial".



"¿Usted está comparando un proceso constitucional con la tortura brutal prevalente y sistemática de gente en este país que tenía mi apariencia?", escribió Bass en su cuenta de Twitter.



El número de linchamientos, es decir asesinatos extrajudiciales cometidos en grupo, se disparó en Estados Unidos luego de la Guerra de Secesión (1861-1865) y la emancipación de los esclavos, y comenzó a decrecer a partir de la década de 1930.



La mayoría de los linchamientos fueron de hombres negros en los estados esclavistas del Sur de Estados Unidos. Las víctimas eran acusados mayormente de asesinato o violación, y se los colgaba en público.



La palabra está asociada en el imaginario colectivo estadounidense con afroamericanos ahorcados en árboles, y se calcula que más de 4.700 personas murieron en linchamientos entre 1882 y 1968, incluidos 3.446 negros, según el Instituto Tuskegee.



"Algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara Baja, incluso por un margen enano, pueden someter al presidente a un juicio político sin debido proceso ni justicia ni ningún derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están viendo aquí: un linchamiento", tuiteó Trump.



Clyburn dijo que estaba pensando en impulsar un voto en la Cámara de Representantes o para condenar las declaraciones de Trump, informó CNN.



El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Hogan Gidley, trató de defender a Trump al asegurar que simplemente estaba describiendo los "ataques incesantes" en su contra.



La investigación de juicio político contra Trump fue iniciada el mes pasado por la oposición demócrata luego de revelarse que el presidente pidió a su par de Ucrania investigar a su rival político demócrata Joe Biden.