El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó que la ofensiva militar contra Irán podría extenderse durante aproximadamente cuatro semanas, al tiempo que aseguró conocer los tiempos de la campaña “por muy fuerte que sea” el enemigo.

En declaraciones al periódico británico Daily Mail, el mandatario sostuvo que el cronograma previsto no superaría el mes. “Calculamos que serían aproximadamente cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de aproximadamente cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea [Irán], es un país grande, tomará cuatro semanas o menos”, afirmó.

Trump explicó que su estimación se basa en experiencias previas de otras campañas bélicas y aseguró que, hasta el momento, los resultados de los ataques no lo han sorprendido.

Confianza en el desarrollo de la ofensiva

El jefe de la Casa Blanca dejó entrever que el Pentágono cuenta con una planificación clara respecto a la duración del conflicto, pese a la magnitud territorial y militar de Irán. En ese sentido, transmitió confianza sobre el desempeño de las fuerzas estadounidenses y descartó imprevistos significativos en el desarrollo de las operaciones.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con intercambios de ataques y un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Mientras tanto, la evolución del conflicto y el eventual cumplimiento del plazo estimado por el mandatario serán claves para medir el impacto político, económico y geopolítico de la campaña militar.