A pocas horas de presentarse ante el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei publicó un video en sus redes sociales con una consigna clara: “La libertad no se negocia”.

En el mensaje audiovisual, el mandatario sostuvo que “hay momentos en la historia en que una civilización debe elegir su futuro”, y remarcó que su gobierno optó por “el camino que sacó a millones de la pobreza”.

La publicación funciona como anticipo del discurso que brindará este domingo al inaugurar, por tercera vez desde que asumió, el período de sesiones ordinarias.

Inicio de una nueva etapa política

No se tratará de una ceremonia más. Será la primera apertura de sesiones con un oficialismo fortalecido en el plano legislativo, luego de un año electoral que reconfiguró el mapa político y relegó al peronismo a un rol de oposición minoritaria.

Con su exposición ante la Asamblea Legislativa, Milei marcará el inicio formal de la segunda mitad de su mandato y delineará la hoja de ruta de las reformas que buscará profundizar en los próximos meses.

“La verdadera batalla es cultural”

En el video, el Presidente también aseguró que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, filosófica y moral”, una frase que sintetiza el eje discursivo que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

El mensaje no solo anticipa el tono del discurso ante diputados y senadores, sino que también reafirma el posicionamiento ideológico del Gobierno en un contexto de cambios estructurales y debates de alto voltaje político.