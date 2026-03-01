La emoción se mezcló con el alivio en las palabras de María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras conocerse la liberación del suboficial en Venezuela y su inminente regreso a Argentina después de más de 400 días detenido en el penal de El Rodeo I, en Caracas.

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió Gómez en su cuenta de la red social X, transmitiendo la alegría familiar tras una larga espera.

El mensaje llega como culminación de meses de incertidumbre, reclamos y gestiones diplomáticas que sostuvieron la esperanza de su familia, amigos y compatriotas. La confirmación de su liberación fue reportada por diversos medios y mañana se espera su aterrizaje en suelo argentino, donde lo aguardará su hijo junto a otros seres queridos.

Más de un año de espera y lucha

Desde su detención el 8 de diciembre de 2024, la historia de Gallo se convirtió en un caso seguido con atención en Argentina y en el extranjero, con reclamos por su liberación constante ante las autoridades venezolanas y organismos internacionales que denunciaban la arbitrariedad de su situación.

La noticia de su liberación coincide con un contexto de excarcelaciones impulsadas en Venezuela bajo un marco de amnistía general, que permitió la salida de varios presos políticos y extranjeros.

El regreso ansiado

Con su vuelo en curso, la imagen del gendarme argentino emprendiendo el regreso a casa simboliza el fin de una etapa de angustia para quienes más lo esperaron. El mensaje de su esposa, conmovedor y directo, refleja no solo la alegría familiar sino también el cierre de un capítulo que conmovió a una nación entera.

“Gracias a todos por estar pendientes”, agregó Gómez, sumando gratitud a la emoción que desbordó las redes sociales tras la confirmación oficial.

Ahora, mientras los relojes marcan las últimas horas para su llegada, el pensamiento de todos está puesto en ese abrazo esperado, que tras más de un año de lucha será finalmente realidad.