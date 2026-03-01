"San Juan está llamado a ser un protagonista de primera línea”. La definición la hizo el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, desde la PDAC 2026, el principal encuentro minero del mundo que organiza la Prospectors & Developers Association of Canada en el Metro Toronto Convention Centre.

En el primer día de actividades, y en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE, el funcionario puso el foco en el cobre como eje de la nueva etapa minera y en el respaldo que implican los RIGI aprobados para proyectos sanjuaninos.

“Somos protagonistas del cobre de una manera relevante. Este mineral aporta a las energías renovables y al momento verde que vive el mundo. San Juan tiene cuatro proyectos de clase mundial con números arriba de la mesa”, afirmó.

RIGI y confianza inversora

Antes de viajar a Canadá, la provincia recibió la aprobación del RIGI para Veladero. Con ese aval, ya son tres los proyectos sanjuaninos dentro del régimen nacional. “De las cinco operaciones que aplicaron al RIGI, tres ya están aprobadas. El 60% de los RIGI del país está en San Juan. Eso habla de confianza”, sostuvo Perea.

“La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. Eso es lo que venimos a mostrar en cada misión”, agregó.

El ministro explicó que, además de los proyectos ya aprobados, otras iniciativas estratégicas como Vicuña y El Pachón continúan en proceso de evaluación, en un escenario donde el financiamiento internacional mira con atención la estabilidad regulatoria.

Perea también subrayó que la provincia llega a Toronto con producción activa en oro: Veladero, Casposo, Gualcamayo y Hualilán. “Venimos con un nuevo yacimiento en producción después de 17 años”, remarcó, en referencia a la reactivación de Hualilán, que marcó un punto de inflexión para el sector.

En paralelo, destacó que San Juan atraviesa lo que definió como una “segunda gran etapa minera”, ahora con el cobre como mineral estratégico para la transición energética global.

Gobernanza y política pública

La agenda del ministro incluye talleres de gobernanza minera con provincias canadienses, reuniones con empresas y encuentros con el clúster de proveedores sanjuaninos que viajó a la PDAC.

“Además del potencial geológico, venimos a mostrar nuestras políticas públicas. La transparencia, la optimización y la agilidad sin perder el control del Estado son parte de lo que genera interés”, explicó.

Entre las herramientas exhibidas figura el catastro minero digitalizado, que permite acceso público a información sobre titulares y pertenencias, como parte del proceso de modernización administrativa.

En ausencia del gobernador Marcelo Orrego, Perea encabeza la representación sanjuanina en Toronto. “Estoy muy ilusionado y con mucha responsabilidad. Lo que mostramos no es solo potencial geológico, sino cómo administramos nuestros yacimientos”, expresó.

La PDAC continuará hasta el miércoles con el Argentina Day, el tradicional toque de campana en la Bolsa de Toronto y rondas de negocios con inversores. En ese escenario, San Juan busca consolidar su posicionamiento internacional y transformar expectativas en desembolsos concretos.