Medios de Israel reportaron la muerte del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, de 69 años, durante un ataque aéreo que también habría provocado el fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Según los informes preliminares, el bombardeo fue ejecutado por fuerzas israelíes sobre complejos considerados estratégicos en territorio iraní, en el marco de una escalada de tensión sin precedentes en la región. Fuentes militares citadas por la prensa internacional indicaron que los proyectiles impactaron en estructuras de alta seguridad donde se encontraban las máximas autoridades políticas y religiosas del país persa.

El operativo habría sido planificado con precisión quirúrgica y, de confirmarse oficialmente, significaría uno de los golpes más contundentes contra la cúpula del poder iraní en las últimas décadas.

Una figura polémica y confrontativa

Mahmoud Ahmadinejad gobernó Irán entre 2005 y 2013. Ingeniero de profesión, inició su carrera política en las milicias Basij y en 2003 fue electo alcalde de Teherán. Dos años más tarde sorprendió al escenario internacional al imponerse en las elecciones presidenciales con un discurso centrado en la austeridad y la cercanía con los sectores populares.

Su gestión estuvo marcada por una retórica confrontativa hacia Occidente, especialmente contra el Estado de Israel, y por el impulso decidido al programa nuclear iraní. Esa política derivó en fuertes sanciones económicas de la comunidad internacional, encabezadas por Estados Unidos y la ONU.

Máxima tensión en Medio Oriente

El ataque se produjo en un contexto de creciente hostilidad en Medio Oriente. De acuerdo a los reportes, la ofensiva tuvo como objetivo neutralizar a las principales figuras del régimen en un solo movimiento táctico, lo que explicaría la magnitud del impacto político que generó la noticia.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes sobre el alcance del bombardeo ni sobre las víctimas mencionadas por la prensa israelí. Sin embargo, de ratificarse la información, el escenario geopolítico mundial podría ingresar en una nueva fase de inestabilidad, con consecuencias aún imprevisibles.