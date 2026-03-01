Con una delegación de más de 300 funcionarios y empresarios, la Argentina comenzó este domingo su participación en la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el evento minero más importante del mundo. Desde Canadá, GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial minuto a minuto de la mano de Esteban Kenny, siguiendo de cerca la agenda nacional y el protagonismo de las provincias mineras, entre ellas San Juan.

El encuentro se desarrolla en el Metro Toronto Convention Centre, en pleno downtown de la ciudad canadiense. Allí, durante cuatro jornadas, confluyen compañías globales, fondos de inversión, bancos, gobiernos provinciales y autoridades nacionales en busca de financiamiento y nuevos desarrollos.

Una delegación con peso político y económico

La comitiva oficial está encabezada por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. Lo acompañan el secretario de Minería, Luis Lucero, y el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca. También participan los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy) y Ricardo Quintela (La Rioja), además de funcionarios de Mendoza, Catamarca, Salta y Río Negro.

El mensaje es claro: mostrar consolidación macroeconómica y estabilidad sectorial para acelerar inversiones. A diferencia de la edición 2025, cuando el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) era una novedad recién sancionada, este año la Argentina llega con 10 proyectos aprobados por más de US$ 25.000 millones. Cuatro pertenecen al sector minero. Además, cerca de 30 iniciativas esperan aprobación, entre ellas los megadesarrollos de cobre Vicuña (BHP-Lundin) y Agua Rica (Glencore).

El primer día: apertura global y agenda argentina

La ceremonia inaugural comenzó a las 9 con el discurso de Karen Rees, presidenta de la PDAC. Luego expuso Gustavo Pimenta, CEO de Vale.

En paralelo, la principal actividad argentina del domingo se desarrolló en el pabellón de Argentina Mining, donde disertaron Michael Meding (McEwen Cooper, proyecto Los Azules), Joaquín Marías (Argenta Silver, proyecto El Quevar) y Guillermo Re Kühl (Sophia Energy, proyecto Sofía). La jornada continuó con paneles regionales sobre el potencial minero de América Latina, con participación de ejecutivos de Barrick, Glencore y Anglo American.

Por la tarde se realizó el “Canada-Argentina Workshop. Mining Governance and Competitiveness”, un espacio de intercambio institucional entre provincias argentinas y jurisdicciones canadienses como Ontario, Quebec y British Columbia. El foco estuvo puesto en gobernanza minera, cierre de minas, permisos y vínculo con comunidades.

La actividad cerró con “The Andean Mining Night”, un encuentro estratégico entre proveedores de Argentina, Chile y Perú, en el restaurante Queens Harbor, a orillas del lago Ontario.

San Juan en la agenda y mirada federal

Aunque el lunes será el día fuerte con el Argentina Day —donde expondrán González, Lucero y Sucalesca junto a ejecutivos de Eramet, Glencore, Lundin Mining y Goldman Sachs—, la presencia provincial ya comenzó a marcar agenda. San Juan llega con el foco puesto en consolidar proyectos metalíferos en etapa avanzada y fortalecer vínculos financieros.

El martes, la delegación argentina protagonizará el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los gestos simbólicos más importantes del calendario minero global. Allí también participará el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, en una mesa redonda con autoridades provinciales.

Cobertura especial desde Canadá

Desde el lugar, GRUPO HUARPE sigue cada movimiento de la comitiva argentina y de la agenda sanjuanina. La PDAC no es solo una feria: es el termómetro global de la minería y el principal escenario donde se definen inversiones que impactan directamente en las economías regionales.

En un contexto de creciente demanda mundial de cobre, litio, oro y minerales estratégicos, la Argentina busca transformar expectativas en desembolsos concretos. Toronto es el centro financiero de la minería mundial y, durante estos días, también el epicentro de las decisiones que pueden marcar el rumbo productivo del país.

La convención continuará hasta el miércoles. Y desde Canadá, GRUPO HUARPE contará cada paso.