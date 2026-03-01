Liberan a Nahuel Gallo en Venezuela y vuelve a Argentina

Después de más de 400 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y está regresando a Argentina, en un giro que puso fin a una de las historias más seguidas dentro de la diplomacia y los derechos humanos en los últimos tiempos.

Familiares, autoridades y compatriotas viven horas de alivio y emoción tras la confirmación de la excarcelación del suboficial, que estuvo preso en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, en Caracas, desde diciembre de 2024 en medio de un prolongado reclamo por su liberación.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su agradecimiento a la “Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”, por la sensibilidad y la disposición para atender la situación, destacando que “el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”. En el mismo comunicado se reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol por facilitar contactos que hicieron posible el acercamiento entre las partes.

La espera de una familia y una nación

La esposa de Gallo confirmó que el gendarme está en camino de regreso a suelo argentino, poniendo fin a la incertidumbre de más de un año. “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, escribió María Gómez en un posteo en X.

El caso de Gallo había generado un fuerte impacto en Argentina y a nivel internacional, con múltiples gestiones diplomáticas y respaldo de organismos de derechos humanos que reclamaban su libertad y denunciaban la detención como arbitraria.

Una historia marcada por la esperanza

Su liberación no solo pone punto final a un capítulo doloroso para su familia, sino que también simboliza un triunfo de la perseverancia y la cooperación internacional. Durante el tiempo en que estuvo detenido, Gallo logró comunicarse por primera vez con su familia luego de 445 días de incomunicación, un momento que fue descrito como un alivio emocional.

En un contexto internacional lleno de tensiones diplomáticas, la excarcelación del gendarme argentino se convierte en un hecho histórico que resalta la importancia de los puentes entre naciones y del trabajo conjunto entre instituciones deportivas y gobiernos para lograr resultados humanitarios de alto impacto.

Nahuel Gallo vuelve a casa, donde lo esperan sus seres queridos y un país que celebró su regreso tras más de un año de lucha y espera.