El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración está considerando autorizar ataques terrestres contra cárteles de droga en Venezuela, luego de haber dado órdenes para hundir varias embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump explicó que, tras controlar las rutas marítimas, ahora evalúan extender las operaciones a tierra firme. “No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, afirmó.

Además, confirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recibió autorización para llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano. Justificó esta medida señalando que “los líderes de ese país han vaciado sus cárceles para enviar a presos a Estados Unidos” y acusó al régimen chavista de traficar drogas hacia su país.

Al ser consultado sobre si la CIA tiene permiso para “eliminar” a Nicolás Maduro, Trump respondió: “Sería ridículo que yo respondiera eso”.

El mandatario también cuestionó la estrategia anterior contra el narcotráfico, liderada por la Guardia Costera, y la calificó como ineficaz. Según él, ahora con los ataques a embarcaciones sospechosas se logra un impacto mayor: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”. Añadió que cada lancha interceptada transporta “drogas suficientes para que mueran miles de personas por sobredosis”.

Fuentes estadounidenses revelaron que las operaciones autorizadas por Trump incluyen acciones tanto en el Caribe como en territorio venezolano, con la intención de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y promover su salida del poder. Desde septiembre, se han registrado al menos cinco ataques a narcolanchas en el Caribe, tres cerca de Venezuela y uno próximo a República Dominicana, que han provocado alrededor de treinta muertes, sin que se divulgue la identidad de los fallecidos.

Trump afirmó que la presión no solo afecta a Venezuela, sino también a otros países de la región: “Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”.

El gobierno estadounidense acusa a Maduro de ser el líder del llamado Cartel de los Soles, una denuncia que Caracas rechaza y califica como parte de una campaña de intimidación.

El presidente informó sobre un reciente ataque de la Marina de Estados Unidos contra una narcolancha en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, que terminó con la muerte de seis presuntos narcotraficantes. Según Trump, el ataque fue ordenado por el Secretario de Guerra contra un barco vinculado a una Organización Terrorista Designada dedicada al narcotráfico.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido”, detalló Trump, acompañado de un video que mostró el impacto de un proyectil en la embarcación.

Este operativo se suma a una serie de acciones militares en la región, en el marco de la política estadounidense para combatir el narcotráfico y presionar al gobierno venezolano. El pasado 5 de octubre, Trump confirmó el hundimiento de otra embarcación y dejó abierta la posibilidad de ampliar las operaciones a tierra firme.