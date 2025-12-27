En 2025, el turismo chino en Brasil experimentó un crecimiento del 34%, consolidando al país sudamericano como un destino preferido para los viajeros provenientes del gigante asiático. Según datos oficiales de la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), entre enero y noviembre se registraron 94.400 turistas chinos, cifra que superó ampliamente el total acumulado durante todo 2024.

Este aumento refleja una tendencia ascendente que reafirma a China como un mercado prioritario para la estrategia turística brasileña. Brasil busca fortalecer esta relación con un enfoque integral que incluye promoción internacional, acuerdos comerciales y adaptaciones culturales y tecnológicas.

Publicidad

Marcelo Freixo, presidente de Embratur, definió a China como un “mercado estratégico” con un gran potencial de expansión, dado que es el mayor emisor de turistas del mundo. En ese sentido, el Plan Estratégico 2025-2027 priorizó acciones específicas para captar a este público y consolidar la presencia brasileña en el circuito turístico chino.

Entre las iniciativas destacadas, Brasil retomó su participación institucional en grandes ferias del sector, como ITB China, una de las exposiciones más importantes del turismo internacional. Esto permitió reactivar vínculos con operadores, agencias y medios especializados en China.

Publicidad

Además, se organizó una gira de prensa dirigida a medios de Beijing y Shanghai, enfocada en promocionar destinos muy demandados por turistas chinos, como San Pablo, Río de Janeiro y Foz do Iguaçu, reconocidos por su infraestructura, conectividad y atractivos naturales.

Otra medida clave fue el fortalecimiento de la infraestructura digital orientada al público asiático. Brasil habilitó su sitio oficial de turismo en idioma mandarín y estableció una oficina permanente de relaciones públicas en China, con el fin de mejorar la comunicación, adaptar contenidos culturales y facilitar el acceso a la información para potenciales viajeros.

Publicidad

En paralelo, se avanzó en la firma de memorandos de entendimiento con operadores turísticos chinos, buscando no solo incrementar la llegada de visitantes sino también profundizar el intercambio cultural y la comercialización digital de destinos brasileños, tanto urbanos como naturales.

Con 2026 declarado como el “Año de la Cultura Brasil-China”, Brasil espera alcanzar un récord histórico en el turismo proveniente de China. La estrategia integral combina promoción internacional, acuerdos comerciales y una fuerte adaptación cultural y tecnológica para potenciar esta alianza estratégica.