Tras finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1 con Alpine, el piloto argentino Franco Colapinto regresó a su país para pasar las fiestas con su familia y descansar antes de retomar los entrenamientos y preparar la campaña 2026.

Durante la tarde del 26 de diciembre, Colapinto generó gran repercusión en San Andrés de Giles, localidad bonaerense donde su padre, Aníbal, posee un campo. El joven de 22 años fue visto recorriendo una carnicería local junto a su padre y posando con una bolsa de compras y un envase de leche chocolatada en la puerta del supermercado, imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Publicidad

En diálogo con TN, Nubile Maggi, carnicero que atendió a Colapinto, explicó: “Aníbal, el papá, va siempre porque tiene campo en Giles y vive ahí. Suele venir dos o tres veces por semana, pero es la primera vez que viene con Franco”. El piloto se tomó fotos con varias personas, mostrando una cercanía y sencillez que sus seguidores valoraron mucho, destacando cómo mantiene sus raíces a pesar de la fama y el glamour de la Fórmula 1.

Además de su descanso en la provincia, Colapinto combinó actividades sociales y deportivas en Buenos Aires. Asistió a un recital de Airbag en el Estadio Monumental y compartió partidos de pádel en Nordelta con Carlos Tevez. Entre sus encuentros destacados estuvo una cena con el productor musical Bizarrap, con quien mantiene una amistad de varios años.

Publicidad

El piloto también continuó con su rutina de entrenamiento, siendo visto en un gimnasio con la camiseta del Club Atlético Pilar, su localidad natal, y enviando un saludo a sus seguidores. En sus redes sociales bromeó: “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer”, aunque aclaró que se esfuerza para mantener su estado físico de cara a su regreso al equipo Alpine a comienzos de enero.

Colapinto había anticipado su regreso a Argentina para las festividades: “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”, expresó en un video difundido por Alpine.

Publicidad

Su retorno a Enstone, sede principal de Alpine, está previsto para principios de enero. Entre el 26 y 30 de ese mes, participará en ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, y en febrero realizará los tests oficiales en Bahréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20.

La temporada 2026 de Fórmula 1 arrancará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde Colapinto buscará mejorar su desempeño y acercarse al podio tras un 2025 en el que Alpine finalizó último en el Mundial de Constructores. El equipo francés confía en que las inversiones y el nuevo reglamento técnico, que incluye autos y neumáticos más pequeños, motores con la misma potencia y combustibles sintéticos, les permitirán competir en igualdad de condiciones.