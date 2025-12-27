Durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei, los salarios se mantuvieron como un factor clave dentro del proceso de desinflación que atraviesa la economía argentina. En 2025, hasta aproximadamente mayo o junio, el Ejecutivo implementó un "techo" informal en las negociaciones paritarias con el objetivo de desacoplar los aumentos salariales de la inflación y contribuir a la desaceleración general de los precios, incluyendo los costos laborales.

A partir de junio, algunos sindicatos lograron superar ese límite y acordaron incrementos apenas superiores a la inflación. Sin embargo, la volatilidad cambiaria relacionada con el entorno electoral, que se intensificó entre julio y septiembre, llevó a que la mayoría de los gremios optara por negociar bonos y pagos extraordinarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo en medio del repunte inflacionario.

Según datos del INDEC correspondientes a octubre de 2025, los salarios registrados, tanto del sector público como privado, no lograron mantenerse al ritmo de la inflación: los salarios aumentaron un 2%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2,3%. En el sector informal, el incremento mensual fue del 4,2%, pero debido al rezago de seis meses, debe compararse con un IPC de 1,5% de mayo.

En términos acumulados, el aumento salarial privado registrado en 2025 fue del 24%, cifra que todavía se mantiene por debajo de la inflación acumulada del año. El poder adquisitivo promedio de los trabajadores registrados cayó un 5,8% real desde noviembre de 2023, antes del cambio presidencial. En detalle, el sector privado formal perdió un 0,9% real, mientras que el sector público sufrió una caída mucho más significativa, del 14,4%.

La disparidad entre sectores continúa siendo notable. La intermediación financiera fue la actividad más dinámica en 2025, lo que permitió que los salarios bancarios acompañaran la inflación. Por el contrario, los sectores de Comercio e Industria experimentaron incrementos salariales que oscilaron entre moderados y negativos en términos reales durante el año.

Un informe de Invecq señala que, en promedio, el salario real en 2025 aumentó un 2,5% respecto a 2023, aunque esta recuperación fue desigual: los sectores considerados "ganadores" registraron un alza del 5,8%, mientras que los más rezagados apenas mejoraron un 1,9%. Los empleados públicos continuaron siendo los más afectados, mientras que los salarios de convenio mostraron incrementos acumulados entre el 28% y 30%, prácticamente en línea con la inflación anual estimada por Mercer.

Asimismo, un relevamiento de C-P Consultora indica que en los últimos dos meses de 2025 los salarios crecieron en promedio un 1,4%. No obstante, la aceleración inflacionaria de septiembre y octubre profundizó la caída del salario real en ese período.

El último informe de Distribución del Ingreso del INDEC, correspondiente al tercer trimestre, revela que el ingreso promedio per cápita fue de $634.451, mientras que el ingreso promedio de la ocupación principal alcanzó $944.855. La brecha entre trabajadores formales e informales sigue siendo muy marcada: los asalariados formales percibieron un promedio de $1.181.649, frente a $571.607 de los informales, confirmando que la informalidad es un factor clave en la desigualdad salarial.

En este contexto, Ámbito realizó un relevamiento sobre la evolución real de los salarios básicos de diez gremios representativos a nivel nacional: empleadas domésticas, camioneros, bancarios, estatales, trabajadores de la construcción, comercio, transporte, farmacéuticos, rurales y encargados de edificios.

El análisis se centró exclusivamente en los sueldos básicos, comparando los valores iniciales con los vigentes a noviembre de 2025, sin considerar pagos extraordinarios ni conceptos variables. El resultado muestra que la mayoría de los gremios sufrió pérdidas salariales reales durante el año, considerando una inflación acumulada del 27,9% en once meses.

Los sectores más perjudicados fueron los estatales y las empleadas domésticas, con caídas reales de hasta el 17% en el acumulado anual. Los bancarios y camioneros aún necesitan ajustes en diciembre para igualar la inflación, mientras que Comercio cerraría 2025 con una pérdida real cercana al 4%.

Es importante destacar que este relevamiento puede subestimar el ingreso efectivo, ya que no contempla bonos ni sumas extraordinarias, que en varios sectores tuvieron un peso significativo durante el año. Tampoco refleja la heterogeneidad interna de cada actividad, dado que se trabajó con una única categoría de referencia por gremio.

La exclusión de adicionales y pagos transitorios permite, sin embargo, delimitar con mayor precisión las diferencias estructurales entre gremios y aislar el impacto de medidas coyunturales que no modifican permanentemente el salario básico real. De esta manera, el estudio busca reflejar la evolución sostenida del ingreso salarial básico más allá de los mecanismos compensatorios de corto plazo.

Respecto a las perspectivas para 2026, las empresas privadas muestran mayor previsibilidad, aunque con cautela frente a la inflación. Un informe de Adecco señala que las compañías planean ajustes salariales entre el 16% y 20% para el personal fuera de convenio, superando la pauta inflacionaria oficial cercana al 10%, considerada optimista por el mercado.

En este escenario, la fluctuación del dólar se presenta como una variable clave para la planificación presupuestaria de las empresas. Un relevamiento de Mercer, realizado en noviembre de 2025 con 518 empresas de distintos sectores, indica que las compañías adoptan una estrategia prudente con aumentos alineados a la inflación esperada y esquemas de compensación destinados a retener talentos.