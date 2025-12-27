La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, arribó a San Carlos de Bariloche el 26 de diciembre de 2025 para pasar los últimos días del año en la Patagonia argentina, acompañada por su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y sus hijas, la princesa Amalia, heredera al trono, y las princesas Alexia y Ariane.

La familia real llegó en un vuelo privado al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, donde un operativo de seguridad ya estaba desplegado. Aunque la llegada estaba prevista para cerca de las 13 horas, el aterrizaje se produjo pasadas las 14. Desde allí, se trasladaron directamente a la Estancia Pilpilcurá, ubicada a aproximadamente 75 kilómetros del centro de Bariloche, en plena zona cordillerana, con custodia permanente durante el trayecto.

La elección de Bariloche no es casual: Máxima mantiene un vínculo personal con Argentina, su país natal, y especialmente con la Patagonia, un destino que la familia considera ideal para el descanso y la privacidad, donde se ha consolidado como una tradición anual. A pesar de la presencia de la realeza, el grupo mantiene un perfil bajo, evitando apariciones públicas, aunque su llegada siempre genera gran expectativa entre residentes y turistas.

La Estancia Pilpilcurá, propiedad de la reina desde 2009, se extiende sobre 3.000 hectáreas y combina el estilo clásico patagónico con servicios exclusivos. Cuenta con apenas cinco habitaciones boutique y ofrece actividades como pesca con mosca, cabalgatas, trekking y visitas a cuevas con pinturas rupestres. Además, posee ganado Hereford y una huerta propia.

El restaurante del complejo se destaca por sus desayunos con repostería artesanal y almuerzos elaborados con productos frescos de la región. Desde la adquisición, Máxima impulsó una renovación integral, incluyendo mejoras acústicas en las suites, buscando maximizar la privacidad y el confort para su familia, consolidando la estancia como un verdadero hogar en la Patagonia.