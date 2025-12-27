El cruce hacia Chile volvió a mostrar complicaciones este sábado, luego de algunos días de menor movimiento por las fiestas de Navidad. Desde las primeras horas de la jornada, quienes intentaron atravesar la cordillera debieron afrontar demoras de hasta tres horas para completar los trámites aduaneros en el complejo Los Libertadores.

Del lado chileno, el intenso flujo vehicular generó extensas filas que alcanzaron aproximadamente los cuatro kilómetros, una situación habitual para esta época del año. Ante este panorama, autoridades del corredor bioceánico advirtieron sobre un fin de semana con alto tránsito y solicitaron extremar la precaución al circular por la Ruta Nacional 7, especialmente en la zona de alta montaña.

Publicidad

Para evitar el colapso del predio aduanero en Chile, cerca del mediodía se puso en marcha nuevamente el sistema de paradores. El primer punto de retención se activó en Penitentes y, de ser necesario, se prevé sumar otro en Uspallata. Este mecanismo consiste en agrupar entre 70 y 100 vehículos, que luego son liberados de manera escalonada a medida que se agiliza la atención en la Aduana chilena.

La medida ya había sido aplicada el viernes, cuando las demoras llegaron a extenderse hasta una hora y media. Las autoridades recordaron que este tipo de controles busca ordenar el tránsito y reducir los tiempos de espera en el paso internacional, que durante el verano suele registrar un marcado incremento de viajeros.