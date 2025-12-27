Durante la Navidad de 2025, el Parque Nacional Iguazú alcanzó la cifra histórica de 1.500.000 visitantes anuales, marcando un nuevo récord en la afluencia turística del emblemático espacio natural ubicado en Misiones.

Este logro se atribuye a la combinación del flujo constante de turistas extranjeros, principalmente provenientes de países del Mercosur, y un significativo aporte del público nacional, que incluye un importante número de visitantes locales y jubilados, según informaron desde la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El éxito en la captación de visitantes también responde al trabajo coordinado entre el sector público y privado, que implementó mejoras en infraestructura y servicios. Entre las acciones destacadas se encuentran la optimización de senderos y la creación de áreas de descanso, diseñadas para preservar la experiencia de contemplar las Cataratas del Iguazú en un entorno seguro y bien cuidado.

“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones”, expresó Sergio Álvarez, presidente de la APN.

Asimismo, Álvarez añadió: “En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”.

Por su parte, José María Hervás, intendente del Parque Nacional Iguazú, destacó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”.

Además de proteger una porción significativa de la Selva Paranaense, considerada la ecorregión más biodiversa del país, el parque fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco. Las Cataratas del Iguazú, dentro del área protegida, son reconocidas como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo, lo que realza su valor turístico y ambiental.