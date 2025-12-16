Durante el fin de semana, un vuelo con destino a Florianópolis que operaba JetSmart en el Aeroparque Jorge Newbery sufrió una inesperada interrupción cuando tres pasajeros en estado de ebriedad alteraron el orden dentro de la aeronave, lo que derivó en su expulsión y la posterior detención de los implicados.

El incidente se produjo antes del despegue, en la puerta de embarque 16, cuando empleados de la aerolínea y otros viajeros advirtieron el comportamiento disruptivo de dos mujeres y un hombre. Según fuentes del operativo, los pasajeros no solo mostraban signos evidentes de intoxicación, sino que también fumaban dentro de la cabina, ignorando los reiterados llamados a la calma.

Ante la negativa de bajar del avión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino directamente. El enfrentamiento escaló cuando una de las pasajeras agredió a un oficial, golpeándolo en el labio. Esto generó un aumento de la tensión entre los presentes, quienes expresaron su molestia por las demoras ocasionadas con gritos y gestos de reproche.

Finalmente, la PSA logró reducir y retirar a los tres pasajeros. Imágenes captadas por otros viajeros muestran a un hombre, con sombrero y valija en mano, protestando mientras era escoltado: “Me van a devolver hasta el último peso”, expresó. Las dos mujeres que lo acompañaban también recibieron abucheos. La calma volvió cuando el resto de los pasajeros aplaudió la resolución y el vuelo pudo continuar.

Según el parte oficial, los detenidos enfrentan cargos por “resistencia a la autoridad y lesiones leves” y fueron puestos a disposición judicial tras ser trasladados al área de prevención del aeropuerto. Hasta el momento, ni la PSA ni JetSmart confirmaron sanciones adicionales relacionadas con futuras operaciones aéreas.