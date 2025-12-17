El futuro de Miguel Merentiel en Boca Juniors se convirtió en uno de los focos del mercado de pases, ante el interés de Club América y Rayados de Monterrey por incorporar al delantero uruguayo para la temporada 2026. La posibilidad de una transferencia millonaria generó expectativas tanto en Argentina como en México, mientras la dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, evalúa el impacto de una eventual salida de una de sus figuras más determinantes.

Merentiel alcanzó los 50 goles con la camiseta de Boca Juniors en el cierre de 2025, consolidándose como uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club. El atacante, que llegó a Buenos Aires en 2023 procedente del Palmeiras, suma 143 partidos oficiales, 50 goles y 16 asistencias, cifras que lo han posicionado como pieza clave en el esquema xeneize.

La cláusula de salida establecida por Boca Juniors para Merentiel asciende a USD 18 millones, aunque fuentes cercanas a la dirigencia señalan que el club estaría dispuesto a negociar por una suma cercana a los USD 12 millones, siempre que la oferta cumpla con las "aspiraciones económicas muy altas" de Riquelme. Hasta el momento, el entorno del delantero negó que exista un pedido formal de transferencia, pero no descartan analizar propuestas si representan una mejora sustancial respecto a su contrato actual.

Merentiel manifestó su satisfacción en Boca Juniors, aunque dejó abierta la puerta a una posible salida si surge una oportunidad atractiva en el extranjero. Su representante, Marcelo Tejera, reforzó esta postura al afirmar que Merentiel está feliz en el club, especialmente desde que llegó Paredes.

En México, tanto América como Monterrey figuran entre los principales interesados en el atacante uruguayo. Aunque el nombre de Merentiel fue vinculado a las Águilas, aún no se produjeron acercamientos formales con el club, que también evalúa reforzar otras posiciones. Por su parte, Monterrey considera al delantero como una opción relevante para su ataque, especialmente ante la posible salida de algún integrante de su plantel.

El valor de mercado de Merentiel, estimado en USD 7 millones por Transfermarkt, resulta inferior a la cláusula de rescisión fijada por Boca Juniors, lo que podría dificultar las negociaciones. No obstante, la dirigencia argentina se mantiene atenta a la posibilidad de concretar la venta en enero, mientras Riquelme ya explora alternativas para reemplazar al uruguayo.