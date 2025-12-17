Un reciente estudio de Taquion Group reveló que 9 de cada 10 jubilados consideran que deberían tener la libertad de decidir dónde cobrar sus haberes. Además, el 63% de ellos estaría dispuesto a percibir sus ingresos a través de billeteras virtuales, lo que refleja un cambio significativo en las preferencias financieras de este segmento etario.

Contrario a la creencia común, el informe señala que la tecnología no representa una barrera para los adultos mayores, ya que 9 de cada 10 encuestados manifestaron sentirse cómodos utilizando alternativas digitales. Este dato refuerza la tendencia hacia la digitalización en la gestión de sus recursos económicos.

Publicidad

En cuanto a la percepción sobre las billeteras virtuales, el 79% de los jubilados las considera fáciles de usar y el 72% valora su seguridad. En paralelo, se observa un alejamiento de las sucursales bancarias físicas, dado que el 43% de los consultados no recuerda la última vez que ingresó a un banco, y solo el 32% continúa retirando dinero en ventanilla.

Este escenario posiciona a las billeteras virtuales como una alternativa viable para el cobro de haberes jubilatorios y pensiones, modalidad que ya cuenta con el respaldo de este sector y está siendo evaluada para su implementación.

Publicidad

Sin embargo, las principales cámaras del sistema financiero, como ADEBA, ABA y ABAPPRA, manifestaron su rechazo a que los salarios, jubilaciones y asignaciones se acrediten mediante billeteras virtuales. Estas entidades defendieron el sistema bancario actual, al que calificaron como "una de las políticas públicas más sólidas de las últimas décadas" y que ha demostrado su fortaleza incluso en tiempos de alta inestabilidad económica.