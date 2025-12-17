El dólar oficial mayorista cerró estable este miércoles en $1.451, luego de un intento inicial de descontar la fuerte suba registrada la jornada anterior. Esta alza estuvo directamente relacionada con el anuncio del Banco Central (BCRA) sobre un nuevo esquema de ajuste en las bandas cambiarias de cara a 2026.

A pesar de que en gran parte de la rueda el dólar mostró pérdidas, su cotización se mantuvo cerca de máximos de las últimas tres semanas, con una distancia del 4,1% respecto al techo de la banda cambiaria. En el segmento minorista, el dólar operó en $1.475 en el Banco Nación.

Respecto a los dólares financieros, el MEP terminó casi estable con un leve aumento del 0,1% hasta $1.506,19, mientras que el contado con liquidación subió un 0,4% y cerró en $1.550,97. El dólar blue se sostuvo en $1.500.

En contraste, el mercado de futuros mostró un retroceso en todos los plazos: enero operó en $1.495, febrero en $1.525, y abril registró la mayor baja con un -0,2%, cerrando en $1.586,5. Este reacomodamiento refleja la cautela de los inversores tras los anuncios recientes.

El lunes, el Banco Central comunicó que a partir del 1 de enero de 2026 los límites del corredor cambiario se ajustarán mensualmente según la inflación de dos meses previos (IPC T-2), abandonando el ajuste fijo del 1% mensual. Para enero se prevé un ajuste del 2,5%, acorde al IPC de noviembre.

Este cambio implica una modificación significativa en el rol del tipo de cambio, que pasa de funcionar como ancla nominal a convertirse en un ancla real, moviéndose en sintonía con la evolución de los precios. Así, el dólar dejará de correr por debajo de la inflación para ajustarse a ella.

En este contexto, los bonos en dólares anotaron su cuarta suba consecutiva y el riesgo país tocó niveles mínimos desde 2018, reflejando un entorno financiero que intenta estabilizarse tras la volatilidad de las últimas jornadas.