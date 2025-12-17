Terence Crawford, el estadounidense de 38 años, anunció su retiro del boxeo profesional tras una carrera invicta y múltiples títulos en cinco divisiones, un hecho que marca un capítulo histórico en el deporte. Crawford cierra su trayectoria con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, 31 de ellas por nocaut.

La decisión llegó poco después de su victoria más reciente en septiembre, cuando derrotó al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y se coronó campeón indiscutido de la categoría supermedio. Su retiro coincidió con la cima de su carrera, ya que se transformó en el único boxeador de la era de los cuatro cinturones que ha conquistado campeonatos indiscutidos en tres categorías distintas.

Según informó Forbes, Crawford acumuló más de 100 millones de dólares durante su carrera profesional. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Terence Crawford compartió los motivos de su decisión. "Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", expresó el ex campeón.

Crawford enfatizó lo que movió su carrera más allá de los títulos o la fama. "Pasé toda mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados", afirmó en su video de despedida.

En sus 17 años de carrera, el nacido en Omaha, Nebraska, ostentó 18 títulos mundiales en ligero, superligero, welter, superwelter y supermedio, consolidando su lugar en la élite del boxeo. En 2017 se proclamó campeón indiscutido de superligero tras imponerse a Julius Indongo, logró el campeonato indiscutido del peso welter derrotando a Errol Spence Jr. en 2023 y alcanzó el máximo galardón del supermedio frente a Álvarez.

Su última aparición en el cuadrilátero resultó especialmente significativa, pues enfrentó una desventaja de tamaño y peso ante Álvarez. Aunque se especuló con futuras peleas contra nombres como Jake Paul o el intento de conseguir un cuarto título indiscutido en otra categoría, Crawford decidió finalizar su recorrido sobre el ring.

En su mensaje, el campeón hizo hincapié en la importancia de cerrar su ciclo bajo sus propios términos. "Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo", puntualizó. En la misma línea, agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. "Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias", compartió en su canal de YouTube.