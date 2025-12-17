Durante las Fiestas de fin de año, los juguetes ocupan un lugar central en los regalos. Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ) reveló los juguetes más pedidos hasta el momento.

El informe también destacó que crecen las compras digitales y la necesidad de extremar precauciones en la selección de productos seguros. La CAIJ había alertado sobre la venta en Argentina de juguetes peligrosos que fueron retirados en mercados como Estados Unidos, Canadá y México por riesgos graves para la salud infantil.

Publicidad

Matías Furió, presidente de la CAIJ, subrayó que "un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina". La CAIJ señala que los fabricantes argentinos cumplen con certificaciones, trazabilidad y estándares que garantizan la seguridad de los productos.

La entidad recomienda a las familias tomar precauciones al elegir juguetes, especialmente en compras internacionales. Entre las sugerencias figuran comprobar que el juguete no haya sido retirado en otros países, desconfiar de productos sin información detallada sobre origen o certificación, y revisar siempre el marcado de conformidad.

Publicidad

La CAIJ también insta a denunciar cualquier producto o maniobra sospechosa que ponga en riesgo la seguridad infantil. Las recomendaciones también se dirigen a las plataformas de e-commerce y a los entes estatales, a quienes la CAIJ solicita una fiscalización efectiva de compras online y la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes.

La CAIJ puso a disposición formularios para reportar maniobras de comercio desleal y lesiones potencialmente vinculadas al uso de productos inseguros. La elección de juguetes seguros y la compra en comercios formales son acciones clave para reducir riesgos y proteger la seguridad de los niños y niñas durante las fiestas.