El Parque Nacional Monte León, ubicado en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, ha experimentado una transformación inesperada: los pumas han incorporado a los pingüinos de Magallanes a su dieta y los cazan con mayor frecuencia que nunca antes registrado en la región.

Según una investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society, esta adaptación novedosa en la relación depredador-presa ha transformado la ecología local, impulsada por la historia de intervención humana durante el siglo XX y los recientes esfuerzos de restauración ambiental.

Publicidad

El director científico de Rewilding Argentina, Emiliano Donadio, explicó que la interacción entre pumas y pingüinos es una nueva interacción inesperada, impulsada por la persecución de pumas y otros depredadores durante décadas por parte del hombre. Esto liberó las costas de Patagonia de depredadores, lo que permitió que los pingüinos colonizaran las costas continentales y formaran grandes colonias de nidificación.

"Estos pumas se encontraron con una nueva fuente de alimento, los miles de pingüinos que habitan la colonia de nidificación en la costa del parque nacional, y comenzaron a utilizarlos como fuente de alimento", agregó Donadio.

Publicidad

El área protegida, creada en 2004, alberga actualmente cerca de 40.000 parejas reproductoras de pingüinos de Magallanes y funciona como un espacio de observación de dinámicas ecológicas inéditas. Entre 2019 y 2023, el equipo científico empleó collares GPS en catorce pumas y cámaras trampa, lo que permitió registrar que los felinos concentran su actividad cerca de la colonia de pingüinos durante la época de cría.

Mitchell Serota, ecólogo de la Universidad de California, Berkeley, principal autor del trabajo, destacó que "la fauna está recolonizando ecosistemas que han cambiado de forma radical desde que estas especies desaparecieron".

Publicidad

Donadio explicó que la interacción puma-pingüino tiene efectos importantes, no sobre los pingüinos, sino sobre los pumas. Los pumas que consumen pingüinos interactúan más con otros pumas, porque se encuentran en la colonia o sus alrededores, y tienen territorios más pequeños y se mueven menos, ya que no deben realizar grandes desplazamientos para encontrar su presa.

En el parque, la densidad de pumas alcanzó una cifra sin precedentes: en el área hay 13,2 a 13,3 pumas cada 100 kilómetros cuadrados, más del doble que en otras regiones de Sudamérica y 2,3 veces mayor que el máximo previamente registrado en el Chaco boliviano.

Consultado sobre el impacto potencial de esta depredación en las comunidades de las aves marinas, Donadio afirmó que "los datos de censos de la colonia de pingüinos del Parque Nacional Monte León indican que entre el 2004 y 2017, el número de pingüinos se ha mantenido estable e incluso ha aumentado levemente".

El estudio documenta un aumento de interacción social entre los pumas cazadores de pingüinos, especialmente entre hembras adultas, fenómeno inhabitual en una especie reconocida por su comportamiento solitario y territorial. "El nivel de interacción social que hemos presenciado ha sido sorprendentemente alto", apuntó Serota.

En relación con otras especies, Donadio detalló que "entre septiembre y marzo, cuando los pingüinos están presentes en la colonia, parte de la población de pumas del Parque Nacional Monte León consume pingüinos y disminuye la presión de caza sobre los guanacos, en una época cuando los guanacos tienen cría. Esto probablemente aumente la probabilidad de supervivencia de las crías de guanacos al menos durante sus primeros meses de vida".

El contexto ecológico ha permitido recuperar poblaciones completas de fauna nativa. Donadio destacó que "los datos del Parque Nacional Monte León indican que el parque posee una base de presas nativas abundante capaz de sostener una población saludable de pumas. Esto muestra que el parque ha sido exitoso a la hora de restaurar parte de nuestros degradados paisajes patagónicos".